Alman Fraport Türkiye’de yeni fırsatlar kolluyor

24 Ekim 2019

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Antalya Havalimanı’nı 20 yıldır işleten ve bu sürede Türkiye’ye 600 milyon dolar yatırım yapan uluslararası lider havalimanı işletmecilerinden Fraport CEO’su Stefan Schulte, “20 yıldır Türkiye'deyiz, önümüzdeki 20 yılda da Türkiye'de faaliyete devam etmek isteriz” dedi. Fraport Türkiye Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz da “Fırsatları kolluyoruz. Herhangi bir teklif olması durumunda değerlendireceğiz” dedi.

Uluslararası havalimanı işletmecisi Fraport, Türkiye pazarındaki 20'nci yılını İstanbul'da, Fraport AG CEO’su Stefan Schulte ve Fraport Türkiye Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, Sivil Havacılık (SHGM) Genel Müdürü Bahri Kesici'nin katılımıyla düzenlenen toplantıyla kutladı.

Fraport AG Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Schulte, toppantıda yaptığı açıklamasında "20 yıldır Türkiye pazarındayız. Türkiye, bu zaman içinde inanılmaz başarı ve gelişmeye imza attı. Türkiye'de bulunmaktan gurur duyuyoruz, daha fazla burada bulunmak istiyoruz. Türkiye'ye inanıyoruz, uzun bir zaman daha Türkiye'de olacağız " diye konuştu.

1999 yılında Antalya Havalimanı’nın işletmesini üstlenen şirket, 2.5 milyon uçakla 380 milyona yakın yolcuyu ağırladı. Etkinlik çerçevesinde Antalya Havalimanı'nın kente ve ülke ekonomisine 20 yıllık katkısını gösteren Ekonomik Etki Analizi'nin sonuçları da paylaşıldı.

123 bin istihdam, GSYH’e 4.1 milyar $ katkı

2018 yılında Türkiye ekonomisinde 123 bine yakın istihdama olanak sağlayan şirket 762 milyon dolar hanehalkı geliri yaratırken, GSYH'ye 4.1 milyar dolarlık katkı sağladı. 20 yıldır Türkiye pazarında olduklarını hatırlatan Schulte, şunları kaydetti: "Türkiye, bu zaman içinde inanılmaz başarı ve gelişmeye imza attı. Türkiye'de bulunmaktan gurur duyuyoruz. Refah düzeyinde, turizm sektöründe, havacılık sektöründe ülkenin ne kadar geliştiğini kendi gözlerimle gördüm. Havaalanları ve havayolu şirketleri çok gelişti. Türkiye çok alanda, çok sayıda başarıya imza attı. Biz de şirket olarak Türkiye'de önemli başarılara imza attık.

Bugün yönettiğimiz varlıkların toplam değeri 8,3 milyar euronun üzerinde ve 2.5 milyon metrekarelik terminal alanımız var. 300 milyonun üzerinde yolcuyu bünyemizde barındırıyoruz. Bu kapsamda Türkiye bizim için çok önemli bir lokasyon. 20'nci yılımız bitti ama umarım bir yıl 20 daha ve hatta daha fazlasını Türkiye'de kutlama imkanı bulacağız."

“Antalya, en çok yolcu ağırlayan 4. havalanımız”

Stefan Schulte, 1999 yılının tamamında yolcu sayısı 5 milyona bile ulaşamayan Antalya Havalimanı'nın, 2018'de ağırladığı 32 milyon yolcu ile portföylerinde en çok yolcu ağırlayan dördüncü havalimanı olduğunu bildirdi. Fraport'un bugüne kadar toplam 97 milyon Alman vatandaşının Antalya'ya uçmasına aracılık ettiğini aktaran Schulte, Antalya'nın, gösterdiği performans ile Fraport için önemli bir başarı öyküsü olduğunu vurguladı. Schulte, "2003 yılında Avrupa'da 28'inci sırada yer alan Antalya, 15 adım yükselerek 13'üncü sıraya geldi. 1990'ların sonunda uçuş noktaları çok sınırlı olan Antalya'dan bugün 60 ülkede 118 hava yolu şirketi ile 254 uluslararası havalimanına karşılıklı uçuş yapılabiliyor." dedi.

Antalya Havalimanı'na bugüne kadar 450 milyon euronun üzerinde terminal yatırımı yapıldığını belirten Schulte, "Yaptığımız küçük yatırımları da dahil edersek bu rakam 500-600 milyon dolar civarında. 20 yıldır burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha fazla burada bulunmak istiyoruz” dedi.

“Pazar bizi ikna etti, yeni yatırıma açığız”

Türkiye’de yeni yatırım fırsatlarını kolladıklarını söyleyen Fraport Türkiye Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, “Uzun vadeli yatırımcıyız ve uzun vadeli gelişmelere bakarız. Türkiye pazarı bizi ikna etti. Geçmiş 20 yılımıza bir 20 yıl daha katmak isteriz, fırsatları kolluyoruz. Herhangi bir teklif olması durumunda her şeyi değerlendiririz. Global bir yatırımcıyız. Her yerde fırsatları kolluyoruz" dedi.

Bilgihan, elecek 5 yıla ilişkin beklentilerini açıklarken, "Eurocontrol’un baz senaryosuna göre, yüzde 4,9'luk bir hava trafiği artışı ve IMF tahminlerine dayalı olarak Türkiye ekonomisi için dolar bazında yıllık yüzde 3'lük bir orta vadeli büyüme potansiyelini göz önüne aldığımızda, 2024 yılında Antalya Havalimanı'ndaki faaliyetlerden kaynaklanan istihdam toplam 193 bin, bu faaliyetlerden elde edilen hanehalkı geliri 1,5 milyar dolar, yarattığı katma değer ise yaklaşık 7 milyar doların üzerine çıkıyor. Yaratılan katma değer, Türkiye'nin milli gelirinin binde 8'ine denk geliyor" şeklinde konuştu.

Yolcu sayısı 32 milyona ulaştı

Verilen bilgiye göre, Antalya Havalimanı'nın 1999 yılında 5 milyon olan yolcu sayısı, her yıl ortalama yüzde 10 artarak 2018'de 32 milyona ulaştı. 1999-2018'de toplam 373 milyon yolcuya hizmet verilirken, Ağustos 2018'de bir rekora imza atıldı ve bir ay içinde 1999'da kaydedilen toplam yolcu sayısı aşıldı. 2019'da tüm zamanların yeni yolcu rekoru beklenirken, özellikle dış hatlarda 2019 yılının 9 aylık döneminde yüzde 17'lik artış kaydedildi. Antalya Havalimanı'na 2018'de yabancı turistlerin yüzde 99,7'si uçakla geldi.