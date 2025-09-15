Alman silah devi Rheinmetall, savaş gemisi imalatçısı NVL'yi satın alıyor

Alman savunma sanayi devi Rheinmetall, Bremen merkezli Lürssen Group'un savaş gemisi üretimi yapan Naval Vessels Lürssen (NVL) şirketini satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Rheinmetall'in açıklamasına göre, satın alma ile şirket portföyünü denizcilik gemi inşasını da kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. Finansal detaylara ilişkin bilgi verilmezken, satın alma sürecinin gerekli onayların alınmasının ardından 2026 yılının ilk aylarında tamamlanması hedefleniyor.

2 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor

Yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip NVL, Almanya'nın kuzeyinde dört tersaneye ve dünya genelinde tesislere sahip. Şirket bugüne kadar yaklaşık 1000 gemi inşa ederek farklı ülkelerdeki donanma ve sahil güvenlik güçlerine teslim etti. NVL, 2 bin 100 kişiye istihdam sağlıyor.

Satın alma haberinin ardından Rheinmetall'in hisseleri yüzde 2,4'ten fazla değer kazanarak 1934 Euro'ya yükseldi. 2020'de şirketin hisseleri 60 Euro'nun altındaydı.

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'daki savunma harcamalarını artırması, Rheinmetall'in satışlarını da yukarı çekiyor. Almanya'da altı fabrikası bulunan şirket, yaklaşık 40 bin kişiyi istihdam ediyor ve mühimmatın yanı sıra tank, zırhlı araç, silah ve uçaksavar sistemleri üretiyor. Rheinmetall, geçen ay Avrupa'nın en büyük mühimmat fabrikasını açmıştı. Almanya'nın kuzeyindeki bu tesis, 2027'ye kadar yılda 350 bin top mermisi üretebilecek kapasiteye sahip.