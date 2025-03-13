Alman silah üreticisi Rheinmetall'den rekor bakiye sipariş tutarı

Alman silah üreticisi Rheinmetall'in geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını göre konsolide satışlar yüzde 36 artarak 9 milyar 751 milyon Euro'ya ulaştı.

Bu yıla ilişkin beklentilerini de paylaşan şirket, satışlarının bu yıl yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir seviyede büyümesini beklediğini vurguladı. Rheinmetall'in bakiye siparişleri toplamının ise geçen yıl yüzde 44 artarak 55 milyar Euro ile rekor seviyede olduğu belirtildi.

Söz konusu sonuçlar sonrasında şirketin hisseleri günü yüzde 9,6 primle tamamladı.