Alman spor markası Puma'ya Çinli talip! Satın alma teklifi vermeyi değerlendiriyor

Çinli spor giyim şirketi Anta Sports'un, Puma için potansiyel bir satın alma teklifi değerlendiren şirketler arasında yer aldığı bildirildi.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdikleri bilgilere göre Anta, bir danışmanla birlikte olası bir teklif üzerinde çalışıyor ve sürece devam etmesi halinde bir özel sermaye fonuyla ortaklık kurmayı değerlendirebilir.

Haberlerin ardından Puma hisseleri Frankfurt’ta yüzde 14’e varan yükselişle eylül ayından bu yana en güçlü artışını kaydetti.

Diğer potansiyel alıcılar

Kaynaklar, potansiyel alıcılar arasında Çinli rakip Li Ning Co.’nun da bulunduğunu belirtti. Li Ning’in Puma’ya yönelik ilk değerlendirmeleri kapsamında bankalarla finansman seçeneklerini görüştüğü ifade edildi. Japon spor giyim şirketi Asics Corp.’un da ilgisinin oluşabileceği aktarıldı.

Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve hangi şirketlerin resmi teklif vereceğinin belirsiz olduğu belirtiliyor. Puma’nın en büyük hissedarı olan Fransız milyarder Pinault ailesinin değerleme beklentilerinin ise sürecin önündeki en büyük engellerden biri olabileceği ifade edildi.