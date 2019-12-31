Alman TUI, bir Türk otelini daha aldı

31 Aralık 2019

Kerim ÜLKER

TUI’ye bağlı TT Hotels Turkey Otel Hizmetleri adlı şirket, Kybele Turizm Yatırım hisselerinin devraldı ve bu şirkete bağlı Club Asteria’yı bünyesine kattı. Belek’te 125 dönüm arazi üzerine kurulu 5 yıldızlı bir tatil köyü olan Club Asteria’da 2 ve 3 katlı toplam 20 villa yer alıyor. Club Asteria Belek’teki toplam oda sayısı ise 594.

Türkiye'deki 17’nci oteli oldu

Türkiye’de 16 oteli bulunan TUI’ye bağlı TT Hotels, Doğuş Grubu’na bağlı Marmaris’teki 288 odalı Grand Azur’u bu yılın mart ayında bünyesine katmıştı. 2001 yılında 22 bin metrekare alan üzerinde hizmete açılan 288 odalı otel 650 yatak kapasiteli. TT Hotels ayrıca iş adamı Ömer Gür'ün sahibi olduğu Papirüs Otelcilik'in hisselerini devralmıştı. TUI’nın Türkiye’deki otelleri arasında TUI BLUE Marmaris, Hotel TUI SENSIMAR Seno Resort & Spa, Holiday Village Turkey Hotel, Bodrum Imperial Hotel, Hotel TUI Family Life Tropical Resort, TUI Magic Life Sarigerme Hotel, TUI Magic Life Waterworld Hotel, TUI Fun & Sun Club Belek Hotel, TUI DAY & NIGHT Connected Club Hydros Hotel, Pegasos Club Hotel, TUI Family Life Pascha Bay Hotel, Pegasos World Hotel, Magic Life Masmavi Club & Resort öne çıkanlar arasında. TUI böylece Türkiye’de bu yıl aldığı 3 otelle birlikte zincirdeki halka sayısını da 17’ye çıkarmış oldu.