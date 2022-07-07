Almanya merkezli Farhym, Türkiye’de 3. tesisini kurmaya hazırlanıyor

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Ticari araçlar için iç sistemlerin tasarım ve üretimini yapan Alman Farhym, Türkiye'de üçüncü tesisini kurmaya hazırlanıyor. Şirket, Polonya’dan Singapur’a, Almanya’dan Hindistan’a geniş bir coğrafyaya da ürünlerini ihraç ediyor.

Alman Hymer Holding bünyesinde faaliyetlerini yürüten Farhym Türkiye CEO’su Bülent Akgöl, “Alman şirketi olarak Türkiye'de çalışmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Akgöl, ticari araçlar için iç sistemler tedariki gerçekleştiren Farhym’ın 2003’ten bu yana entegre çözümler sunduğunu Ankara, Adana ve Polonya’da bulunan üç ayrı tesisle Avrupa’da sektörün lideri olan ticari araç üreticileri MAN, TEMSA, KARSAN, ISUZU, GÜLERYÜZ ve AKIA gibi dünyaca ünlü markalara ürün verdiğini vurguladı.

CEO Akgöl, “Ticari araçların iç kısımlarının tasarımı konusunda entegre çözümler üretmekte olup seyahat ve toplu taşıma otobüsleri endüstrisine yönelik, hava kanalları, bagaj sistemleri, iç aydınlatmaları, iç kaplama ve giydirmeler ile diğer iç trim uygulamalarına yönelik üretimlerini gerçekleştirmeye ve Dünya’da kendi alanında büyümeye devam etmektedir” dedi.

Geniş bir coğrafyaya ihracat

Farhym’ın Polonya’dan Singapur’a, Almanya’dan Hindistan’a geniş bir coğrafyaya ürünlerini ihraç eden bir şirket olduğunu vurgulayan Akgöl, üç ayrı tesiste yıllık 5 binin üzerinde ticari aracın hava kanallarını ürettiklerini, en yüksek kalite beklentilerini karşılayan, sürdürülebilir, ergonomik ve ekonomik ürünler için Ar-Ge ve mühendislik hizmetleri de verdiklerini kaydetti.

"Alman şirketi olarak Türkiye'de çalışmaktan gurur duyuyoruz." diyen Farhym CEO’su Bülent Akgöl, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşterileri için mevcut yerleşkelerinin yüksek kapasiteleriyle karmaşık ve büyük ölçekli seri üretim şartlarını garantileyebilen, güvenilir bir partner durumdayız. Türkiye'de faaliyette bulunmanın çok fazla pozitif yönü bulunuyor. Beyaz yakalı olarak Türkler ile çalışıyoruz. Türk üniversitelerinde eğitim görmüş kaliteli yöneticilerimiz bulunuyor. Aynı zamanda üretimde de mavi yakalıların heyecan ve motivasyonu çok yüksek. Türk işçilerin ufukları açık. Onlar da çok önemli bizim için."

Türkiye’de üçüncü tesisini kurmak istiyor

Farhym Türkiye’nin Ankara’da MAN’ın üretim tesisleri yanında ilk 15 bin metrekare alana sahip yatırımını 2003’te hayata geçirdiğini belirten Bülent Akgöl, bu yatırımı Adana’daki tesisin izlediğini kaydetti.

Polonya’da da bir tesis sahibi olduklarını kaydeden Akgöl, “Türkiye şirketi olarak merkez holdingimizden her türlü desteği alıyoruz. Zor ekonomik şartlarda yönetim zor ancak Türkiye’ye Almanya’nın bakışı olumlu yönde. Türkiye’deki 3’üncü fabrikamızı kurmak için çalışmalar başlatıldı. Yeni tesisi Marmara Bölgesi’nde yakın dönemde kuracağız” dedi.