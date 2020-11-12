"Almanya'da ikinci dalga paniği lojistik depolarını dolduruyor"

12 Kasım 2020

Korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte Avrupa’da karantina önlemleri tekrar tartışılmaya başlandı. Intermax Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı Almanya’da da üretici ve perakendecilerin, olası karantina uygulamaları öncesinde ihtiyacını erken temin etmeye çalıştığını ve depolara stok yapmaya başladıklarını belirtti.

“1,1 trilyon euroluk pazarda rekabet avantajı sağlıyoruz”

Pandeminin başında hızla alınan önlemlerin tedarik zincirinde aksamalara yol açtığını belirten Çelikel, “Bu süreçte fabrikalar üretimi durdu, stoklar azaldığı için raflar boşaldı. Dolayısıyla özellikle yurt dışından getirilen ürün ve hammaddelerin temininde zorluk yaşamak istemeyenler, stoklarını güçlü tutarak muhtemel karantina uygulamaları öncesi hazırlık yapıyor.” diye konuştu.

Bunun da depo ihtiyacını öne çıkardığına dikkati çeken Çelikel, Almanya’daki depolarda doluluk oranlarının yüzde 80’e ulaştığını bildirdi. Çelikel, Mannheim ve Krefeld’deki depoları ve ülkenin farklı noktalarındaki diğer anlaşmalı depolarında Türk ihracatçılarına öncelik tanıdıklarını söyledi.

“Böylece Almanya gibi 1,1 trilyon avroluk önemli bir pazarda ihracatçılarımıza rekabet avantajı sağlıyoruz” diyen Çelikel, gıda, tekstil, otomotiv ve kimyasal madde ürünlerini teslimata kadar güvenli ve hijyen kurallarına uygun şekilde depoladıklarını kaydetti.