Almanya'daki Fenerbahçe taraftarlarına özel hizmet: FenerTalk

Burak Çağlan Kızılhan, geçmiş 6 senede voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Simla Türker Bayazıt'a teşekkür etti. Yeni yönetimde görev alan Hulusi Belgü'ye başarı dileyen Kızılhan, FenerTalk projesine önem verdiklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Avrupa'nın en büyük mobil iletişim şirketlerinden birisi olan Telefonica ile Almanya’da yaşayan taraftarlarımız için FenerTalk projesini hayata geçiriyoruz. Yüksek teknoloji, kesintisiz hizmetiyle en yüksek standartları sağlayacak. Almanya'da yaşayan taraftarlarımız inanıyorum ki cep telefonlarında FenerTalk kullanacaklardır. Ek olarak bir de forma sponsorluğumuz var. Erkek voleybol takımının önümüzdeki sezon forma sırtında inşallah kupalara beraber gideceğiz. İsim sponsorluğu konusunda anlaşmalarımız son aşamada. Kısa sürede erkek voleybol takımının isim ve göğüs sponsorluğunu yakın zamanda açıklayacağız. Orange'a ailemize hoş geldiniz diyorum."

Taraftarlara özel ayrıcalıklar

Orange Marketing Group CEO'su Seyhan Sarıçiçek de çok gururlu ve mutlu olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Birçok projede yer aldım ama burada oturmak, bu çatı altında olmak çok farklıymış. FenerTalk, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları için geliştirilmiş bir proje. Amacımız taraftarların kulübüyle olan bağını güçlendirmek. Kulübümüzü ve vatanımızı desteklemek önceliğimiz. FenerTalk hattına sahip olanlar için stat turu, imzalı forma, antrenman izleme gibi ayrıcalıklara sahip olacak."