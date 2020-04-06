Almanya’dan ‘ParaGönder’mek 30 Nisan’a kadar ücretsiz

06 Nisan 2020

İlk etapta Almanya’da geçerli olan uygulama ile Almanya’da yaşayanlar, müşterisi oldukları Almanya’daki herhangi bir bankada bulunan birikimlerini, şubeye gitmeden Türkiye’deki hesaplara aktarabilecek. İşbank AG altyapısını kullanarak güvenli ve anında para göndermeyi sağlayan ParaGönder uygulaması, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle evlerden çıkmadan Almanya’dan Türkiye’ye para gönderilebilmesi için 30 Nisan’a kadar ücretsiz transfer hizmetiyle sunulacak.



Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem, “Softtech olarak Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarına zaman yaratacak uygulamaları devreye alıyoruz. 2019 sonunda Almanya’da kurulan iştirakimiz Maxi Digital, önemli bir başarıya imza atarak ParaGönder uygulamasını geliştirdi. Resmi rakamlara göre, Almanya’da üç milyon vatandaşımız yaşıyor. Bu uygulamayla vatandaşlarımız, Almanya’da müşterisi oldukları bankalardan veya İş Bankası hesaplarından, Türkiye'deki herhangi bir İş Bankası şubesine istedikleri zaman kolayca para gönderebilecek. Birikimlerini son derece hızlı bir şekilde ve düşük bir maliyetle kendi ülkelerinde değerlendirme imkânı bulacak ya da sevdiklerinin, yakınlarının hesaplarına anında para transferi yapabilecekler’’ dedi