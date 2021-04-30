Almatı Havalimanı için fiyat düştü, hisse devri gerçekleşti

TAV Havalimanları Holding'in geçen yıl mayıs ayında satın almak için anlaştığı Kazakistan'ın Almatı Havalimanının hisse devri gerçekleşirken, alım fiyatı pandemi sonucu azalan trafik nedeniyle 50 milyon dolar düştü.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre TAV'ın havalimanını alan konsorisyumdaki payı nihai yüzde 85 olarak belirlenirken, VPE Capital'in temsil ettiği diğer ortak Kazakistan Altyapı Fonu'nun payı yüzde 15 olacak.

Daha önce üzerinde anlaşılmış olan 415 milyon dolar tutarındaki şirket değeri satınalma bedeli, pandemi nedeniyle havalimanında meydana gelen trafik düşüşü dikkate alınarak 365 milyon dolara indirildi.

Kalan 50 milyon dolar, satıcıya ödenmesi belirli orandaki trafik toparlanma eşiklerine göre oluşturulan bir "şarta bağlı ödeme" planına tabi olacak.