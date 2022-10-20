Almira Hotel, Yeşil Yıldız Belgesi aldı

Esra Özarfat

BURSA - Turizm Bakanlığı’nın Sürdürülebilir Turizm Projesi kapsamında çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmeciliğin teşvik edilmesi amacıyla yaptığı değerlendirmelerde Almira Hotel “Yeşil Yıldız” belgesinin sahibi oldu. Yeşil Yıldız; su tasarrufundan enerji verimliliğine, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının teşvik edilmesinden çevre konusundaki eğitim ve bilinçlendirme programlarına kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Almira Hotel’den yapılan açıklamada: “Almira Hotel’deki tüm aydınlatma ve armatürlerde tasarruflu ekipmanlar kullanılıyor, çevreye zararlı maddelerin tüketiminden uzak duruluyor, deterjan ve su tüketimini azaltmak için oda tekstillerinin yıkanma periyodunu misafirlerin tercihine göre düzenleyen çevre kartları uygulaması bulunuyor. Almira Hotel, çalışanlarına çevre konusunda eğitimler vererek atık pil ve atık yağ gibi zararlı maddelerin toplanmasına teşvik ediyor. Cam, kağıt ve plastik gibi geri dönüştürülebilir atıklarının ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. Ayrıca elektrikli otomobil kullanan misafirler için hızlı şarj istasyonu imkanı bulunuyor” denildi. Ayrıca Almira Hotel bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Çevre ile Dost Ol” İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nda “Atık Yağlar Nefes Oluyor” projesi ile hizmet sektörü kategorisinde birincilik ödülü de aldı.

Kurulduğu 1987 yılında Bursa’nın 5 yıldız kategorisine sahip ilk tesisi olan Almira, 25 bin metrekarelik alanda 203 odası, 12 çok amaçlı salonu, 5 farklı konsept sunan restoranları ve bin 800 metrekarelik Spa tesisi ile hizmet veriyor.