Alneo ile şirketler 41 milyon TL tasarruf sağladı

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen FinTech girişimi olan Alneo, şirketlere zamandan/mekândan bağımsız tahsilat yapma imkânı sunan ve cep telefonlarını taşınabilir POS cihazına dönüştürüyor. Alneo, kurulduğu günden bugüne kadar 23 bin şirketin ve KOBİ’nin 41 milyon 400 bin TL’lik tasarruf etmesine aracılık etti.

Alneo Direktörü Zehra Aksoy, “Uygulamanın kullanım alanını genişletmek için ödeme alma çeşitlerimizi artırarak iş ortaklarımızın tahsilatlarında hız, kolaylık, tasarruf sağlarken; doğayı da korumaya devam edeceğiz” dedi.

Toplam tahsilat hacmi 515 milyon TL’ye ulaştı



Şirketin 2021 rakamlarına ilişkin de bilgi veren Aksoy, şöyle konuştu: “Alneo ilk yılında olduğu gibi ikinci yılında da başarılı ve hızlı büyümesini sürdürdü. Alneo’nun 2021 yılı verilerine baktığımızda işlem hacmimiz geçen yıla kıyasla yüzde 163 artarak 515 milyon TL’ye ulaşırken, işlem adedimiz de yüzde 74’lük artışla 122 bini aştı.”

”2021’de tek seferde yapılan en yüksek işlem tutarı ise 750 bin TL seviyelerinde gerçekleşti. Ayrıca geçen yılki tahsilatların yüzde 88,2’si doğrudan tahsilat, yüzde 9,9’u SMS, yüzde 1,9’u link ve karekodu ile tahsilat yöntemiyle yapılırken, banka ve ödeme kuruluşlarına ait 41 farklı kart türüyle işlem gerçekleştirildi.”

Ortalama sepet tutarı 4.300 TL



Buna ek olarak 2021 yılı Alneo verilerine göre; fırsatlarla dolu kasım indirimleri süresince en fazla işlem yapılan tarihin 29 Kasım, en fazla işlem yapılan saat aralığının ise 15.00-16.00 olarak gerçekleştiğini ifade eden Aksoy; “2021 yılında Alneo ile yapılan işlemlerde ortalama sepet tutarı da 4.300 TL seviyesindeydi. İl ve sektörel kırılımlar incelendiğinde; geçen yıl en çok işlem yapılan iller İstanbul, Ankara, Konya iken, Alneo’yu tercih eden 60’tan fazla sektör içerisinde en çok tahsilat yapan sektörler ise mobilya, ev dekorasyon, giyim-aksesuar, gurme marketler, otomotiv ve metal ürün toptan satıcıları oldu” dedi.

Çevresel sürdürülebilirliğe katkı



Alneo’nun hızlı, güvenilir ve kolay tahsilat imkânı sunmasının yanı sıra iş ortaklarının bütçesine ve çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağladığının altını çizen Aksoy, sözlerine şöyle devam etti:

“Alneo sayesinde kurulduğumuz günden bugüne kadar geride bıraktığımız 2 yılda 41 milyon 400 bin TL, 23 bin müşterimizin cebinde kaldı. Ayrıca 2021 yılında fiziki POS kullanımı yerine Alneo cep POS’u tercih eden iş ortaklarımız toplam 210 bin kWh enerji tasarrufu sağladı. 2022 yılında da uygulamamızın kullanım alanını genişletmeye devam edeceğiz.”

Alneo’ya Cambridge IFA’dan ödül



Öte yandan Alneo ödüle de doymuyor. Kısa süre önce Cambridge Internartional Financial Advisory (IFA) tarafından 2021 yılının en iyi ürünleri arasında gösterildiklerinin altını çizen Zehra Aksoy; “Çok daha büyük başarılar ile 2022’de de Alneo rüzgârı esecek.”

”Alneo, dijital ekosistemlerin birbirine geçişkenliği ile işletmeler için doğan ihtiyaçları, Superapp olma vizyonu ile değerlendirecek. Ödeme alma seçeneklerimizi geliştirirken, hem iş ortaklarımıza tahsilatlarında kolaylık sağlamayı hem de çevre dostu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni yılda da marka iş birlikleri ve iş ortaklıkları çalışmalarımız devam edecek” dedi.