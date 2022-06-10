Alneo ve Uyumsoft, KOBİ'lerin e faturaya geçişini için iş birliğine gitti

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen FinTech girişim kurucusu olarak faaliyetlerine başlayan Insha Ventures, e-dönüşüm entegratörü Uyumsoft ile güçlerini birleştirdi. Faaliyete geçtikleri 2020 yılından bu yana 68’den fazla sektörde 25 binin üzerinde üye işyerine ulaştıklarını ve müşterilerinin son iki yılda 62 milyon 400 bin TL’lik tasarruf etmesine katkı sağladıklarını belirten Alneo Direktörü Zehra Aksoy, “Kendi çözümlerimizle sunduğumuz kolaylıkların yanı sıra uygulamanın kullanım alanını genişletiyor, ödeme alma çeşitlerimizi artırıyor ve hayata geçirdiğimiz iş birlikleriyle müşterilerimize sunduğumuz hizmet yelpazesini genişletiyoruz” dedi.

Bu kapsamda Uyumsoft ile bir iş birliği yaptıklarını belirten Aksoy, sözlerine şöyle devam etti: “Teknolojinin geldiği seviye ve regülasyonlar artık dijitalleşmenin her alanda olmasını zorunlu hale getirdi. Vergi usul kanunu 509 tebliği kapsamında 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla 2021 yılı cirosu 4 milyon TL ve üzeri olanlar; 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL ciroya sahip olan şirketler e-faturaya geçecek. KOBİ’lerin uçtan uca dijitalleşmesinde e-fatura sistemine geçiş sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için, sektörün lider şirketlerinden Uyumsoft ile bir iş birliği yaparak tüm kullanıcılarımıza avantajlı paketler sunmak istedik.”

Aksoy, dijital dünyanın iki önemli markası olan Alneo ve Uyumsoft’un bu iş birliğinin KOBİ’lerin işlerini dijitale taşıyacak önemli bir örnek olduğunu belirterek “Güçlerimizi müşterilerimiz için birleştirdik, hedefimiz ise KOBİ’lerin işlerini kolaylaştırmak ve kusursuz bir müşteri deneyimiyle satışlarını artırmalarına yardımcı olmak” dedi.

Alneo ile yaptıkları iş birliği hakkında bilgi veren Uyumsoft İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkaynak, şunları kaydetti: “Ülkemizin lider teknoloji ve inovasyon şirketi olarak, 70 binin üzerindeki yerli ve global işletmenin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyoruz. Bilindiği üzere, 509 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Tebliği’ne göre, 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye uygulamalarında yeni dönem başlıyor ve kapsam genişliyor. Yaptığımız iş birliği ile Alneo üyesi olan işletmeler e-fatura süreçlerini uçtan uca başarıyla yönetecektir.”

İki kurum arasındaki iş birliğine değinen Uyumsoft İş Geliştirme Yöneticisi Emine Korkmaz ise, iş birliği kapsamında Alneo üyesi 68’den fazla sektördeki 25 binin üzerinde üye işyerinin, avantajlı paketlerden yararlanarak e-faturaya geçişlerini kolaylaştıracaklarını belirtti.