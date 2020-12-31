AloTech, İnovaLİG’de zirvede yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu sene 8.si düzenlenen Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı olan İnovaLİG Ödülleri kapsamında, inovasyonun 2019 yılı şampiyonları açıklandı. Türkiye genelinde ilgi çeken İnovalig Ödülleri’ne 61 ilden toplam 1.236 firma başvurdu. İnovasyonun 5 ana kategorisinde verilen ödüllerde çağrı merkezi teknolojileri geliştiren Alotech, “İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” kategorisinde birinci oldu. Bulut çağrı merkezi teknolojilerinde öncü olan AloTech, ArGe çalışmaları kapsamında bu güne kadar Boğaziçi, Özyeğin, Koç, Marmara ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle 5 TÜBİTAK TEYDEB projesine de imza attı.

Birincilik ödülünü AloTech kurucu ortağı ve CEO’su Cenk Soyak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TİM Başkanı İsmail Gülle’den aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasında inovasyonun ve ArGe’nin önemini vurgulayarak, “Küresel rekabette önünüzdeki tüm yokuşları düz edecek siyasi irade arkanızda. Gençlerimizle, gözü kara girişimcilerimizle, üretken sanayicilerimizle Türkiye'nin yeni başarı hikayesini hep birlikte yazacağız.” dedi.

“Hedefimiz, Türkiye'den dünyaya açılan unicorn olmak”

Kazandıkları ödüle dair değerlendirmelerde bulunan AloTech kurucu ortağı ve CEO’su Cenk Soyak ise şunları aktardı: "AloTech, tartışmasız Türkiye'den çıkan ve yurt dışına teknoloji ihraç edebilen, hızlı büyümesi ve geliştirdiği yeni kuşak çözümler ile Türkiye'deki çağrı merkezi pazarında çığır açmış bir yazılım şirketi. Bu açıdan da bakıldığında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verdiği bu birincilik ödülü çok değerli ve anlamlı. İş dünyasında fark yaratmayı başarmış şirketlere baktığımızda, bıkmadan, usanmadan devamlı daha iyiye ve yeniye doğru kendini geliştirmeye ve yenilemeye çalışan bir kurum kültürünün yerleşmiş olduğunu ve bunun da klasik şirket organizasyonlarından çok farklı olduğunu görüyoruz. Dünya ile rekabet edebilmemizin başka bir alternatifi yok. O yüzden AloTech kurulduğu günden bugüne yenilikçi süreçleri kurum kültürüne uydurarak hep daha iyiyi yapmaya ve daha ileriye gitmeye çabalıyoruz. 2020’nin son çeyreğinde 7 farklı yurt dışı projesiyle Türkiye’den çıkan ve dünyaya açılan bir teknoloji Unicorn’u olmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Dünya devleriyle rekabet edip, müşteri kazanıyoruz”

Çağrı merkezi yazılımı pazarında dünya devleriyle rekabet eder hale geldiklerini belirten Soyak, “Global rakiplerimizden müşteri kazanıp onlarla rekabet edebilir pozisyona ulaştık. Bu sayede devamlı gelişen mesajlaşma, akıllı bot'lar, hibrid Whatsapp/ses iletişimi gibi çok kanallı müşteri ilişkileri teknolojilerini çok hızlı hayata geçirerek yüzde 60'a varan tasarruf fırsatı sağlıyoruz. Bu yüzden, Türkiye'nin en iyisi seçilmek ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da onurlandırılmak şevkimizi ve kararlılığımızı bir kez daha perçinliyor. TÜBİTAK, KOSGEB, Teknopark ve ArGe Merkezi gibi gerçekten dünyada örneği az bulunur teşvik ve destekleri ülkemizde bulabildiğimiz için çok şanslıyız. Bize layık görülen ve doğru yolda olduğumuzu bir kez daha hatırlatan ödülü, arkadan gelen tüm yenilikçi Türk şirketleri ve girişimcilerine ışık tutmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

B2Press'in katkılarıyla...