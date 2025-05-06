AloTech Türkiye Satış Başkanlığına Deniz Babucoğlu atandı

İş hayatına 2005 yılında Tesan İletişim A.Ş bünyesinde önce bluetooth çözümler ve GSM aksesuarlardan sorumlu ürün müdürü, sonra da GN Netcom firmasının bir markası olan Jabra kurumsal ürünlerinin satıştan sorumlu direktörü olarak görev yaptı. 2010 yılı itibariyle de GN Audio A/S firmasında Jabra Kurumsal kulaklık, audio ve video ürünlerinin Türkiye Kanal Satış Müdürü olarak görev alan Babucoğlu, 2017 yılından sonra kariyerini global seviyeye taşıyıp Türkiye/İsrail/Yunanistan/Kıbrıs ve Malta’yı kapsayan bir alanda Bölge Satış Müdürü olarak yükseltti. Başarılı şekilde markanın bilinirliğini artırdığı gibi, Jabra markasının kurumsal kategoride tüm ülkelerde pazar payı en yüksek marka olmasını ve satışlarını her geçen yıl artırmasının sağlamıştır.

AloTech CEO’su Cenk Soyak, “Satış ve müşteri yönetimi alanında değerli bir tecrübeye sahip olan Deniz Babucoğlu’nun, şirketimizin yerel ve küresel büyüme vizyonuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Deniz Babucoğlu kimdir?

1978 doğumlu Deniz Babucoğlu 2002 yılında Ankara Üniversitesi, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. İş hayatına 2005 yılında Tesan İletişim A.Ş’de ürün müdürü ve bölge satış direktörü olarak görev yapan Babucoğlu, 2010 yılında GN Audio A/S firmasına geçiş yapıp önce Türkiye Kanal Satış Müdürü, sonra da WME (Türkiye/İsrail/Yunanistan/Kıbrıs/Malta) bölgesinde sorumlu Bölge Müdürü olarak görev yaptı. Uzmanlık alanları arasında müşteri ilişkileri yönetimi, çözüm odaklı satış stratejileri, ithalat ve ihracat operasyonları, Telco ve IT kanal yönetimi, yerel ve global satış çalışmaları, servis stratejileri ve çözümleri, uluslararası işbirlikleri, niş pazar geliştirme, süreç optimizasyonu ve takım koçluğu bulunuyor.

Evli ve 2 çocuk babası olan Babucoğlu, ileri düzeyde İngilizce ve Yunanca biliyor.