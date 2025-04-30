AloTech'ten Sektöre Yapay Zeka Damgası

22 Nisan'da Feriye'nin tarihi atmosferinde gerçekleşen "Müşteri Deneyimi ve Yapay Zeka: E-Ticaret & Perakende & Lojistik" zirvesi, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek, geleceğin müşteri etkileşimine dair çarpıcı öngörüler ve yenilikçi çözümlerin paylaşıldığı önemli bir platform oldu.

CEO Cenk Soyak: "Yapay zeka devrimi milli meselemiz!"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren AloTech CEO'su Cenk Soyak, Türkiye dahil 63 ülkede hizmet veren AloTech'in özellikle fintech, sigortacılık, e-ticaret, perakende ve lojistik gibi kritik sektörlerdeki güçlü konumuna vurgu yaptı. Soyak, bu özel buluşmanın amacını sektördeki yapay zeka uygulamalarını derinlemesine incelemek, deneyimleri paylaşmak ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamak olarak özetledi. Yapay zeka devrimini bir "milli mesele" olarak gördüklerini ifade eden Cenk Soyak, Türkiye'den çıkan bir teknoloji şirketi olarak bu alanda öncü olma vizyonlarını katılımcılarla içtenlikle paylaştı.

Sektörün duayenleri yapay zeka uygulamalarını masaya yatırdı

Etkinlikte iki ayrı panel düzenlendi. AloTech CEO’su Cenk Soyak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ilk panelde Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Deniz Beğen, Tıkla Gelsin Müşteri Operasyonları ve Destek Kıdemli Müdürü Bülent Kendir, Ticimax Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ceyhun Turan ve Client Company Kurucu Ortak ve Yöneticisi Birkan Babakol, kendi sektörlerindeki yapay zeka uygulamalarına dair çarpıcı örnekler ve öngörüler sundular. Müşteri iletişiminden veri analizine, self-servis çözümlerinden e-ticarette yapay zeka kullanımına kadar geniş bir yelpazede değerli paylaşımlarda bulunuldu. Panelistler, yapay zekanın basit görevleri otomatikleştirmedeki başarısına dikkat çekerken, empati, karmaşık problem çözme ve kişiselleştirilmiş deneyim sunma konularında insan dokunuşunun vazgeçilmez olduğunu vurguladılar.

AloTech Üründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Uzundal moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci panelde ise Yapay Zeka Laboratuvarı Direktörü Murat Sağlam ve Yapay Zeka İçerik Üreticisi Erhan Meydan, geleceğe yönelik heyecan verici yapay zeka trendlerini ve AloTech'in bu alandaki vizyonunu aktardılar. Yapay zekanın bireysel ve kurumsal hayattaki potansiyeli, AloTech'in 8 yıllık yapay zeka yolculuğu, "Agentic AI" ve MCP gibi yenilikçi kavramlar derinlemesine tartışıldı. Yapay zekanın sadece verimliliği artırmakla kalmayıp, strateji ve yaratıcılık alanlarında da önemli bir rol oynayabileceği çarpıcı örneklerle desteklendi. Türkiye'nin yapay zeka alanındaki potansiyeli ve bu alandaki etik kaygılar da panelde ele alınan önemli başlıklar arasındaydı.

AloTech CX Insights ile veriye dayalı müşteri deneyimi

Etkinlikte, AloTech Presales Yöneticisi Bertuğ Demir, şirketin amiral gemisi ürünlerinden CX Insights'ın canlı bir demosunu gerçekleştirdi. Çağrıları otomatik olarak analiz ederek değerli içgörüler sunan bu yenilikçi çözüm, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Ayrıca, AloTech'in yapay zeka destekli chatbot/voicebot, AI Avatar, gerçek zamanlı aksan düzeltici gibi mevcut çözümleri ve gelecekteki projeleri de tanıtıldı.

"Müşteri Deneyimi ve Yapay Zeka" etkinliği, yapay zekanın iş dünyasındaki dönüştürücü gücünü ve geleceğe yönelik potansiyelini gözler önüne seren, interaktif ve ilham verici bir platform oldu. AloTech, bu tür etkinliklerle sektördeki bilgi paylaşımını artırmaya ve yapay zeka alanındaki öncü rolünü pekiştirmeye devam edecek. Etkinliğe dair daha detaylı bilgi için https://alotech.com.tr/etkinlikler/musteri-deneyimi-yapay-zeka-etkinligi/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.