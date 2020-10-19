Alpay Mermer, atıkları ekonomiye kazandırıyor

19 Ekim 2020

İZMİR-DÜNYA

Blok ve işlenmiş doğaltaş ihracatı konusunda 1996’dan bu yana faaliyet gösteren Alpay Mermer, 4 yıl önce oluşturduğu Minval markası ile mermer atıklarını ekonomiye kazandırıyor. Küçük bir maden işletmesi olarak Muğla Kavaklıdere’de işe başladıklarını belirten Alpay Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Melike Alpay Özmen, “2000’li yılların başında işlenmiş ürün ihracatına başladık. Şu an bünyemizde mermer ocağımız yanında üç aktif fabrikamız var. Özellikle İspanya, Amerika, Kanada, Ortadoğu ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgelere ihracat yapıyoruz. Yıllık yaklaşık 800 bin metrekare fabrika üretimimiz, yaklaşık 60 bin metreküp blok üretimimiz bulunuyor. Üretimimizin yaklaşık yüzde 95’ini ihraç ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de doğaltaşçılar arasında hızlı ve ucuz üretimin yaygın bir anlayış olduğunu anlatan Özmen, “Biz, üretimi daha da artırmak yerine daha az miktarda üretimle, ancak daha fazla kârlılıkla ihracat yapmayı ana hedefimiz olarak belirledik. Bu konuda şirketimizin yalnızca bireysel hareket etmesinin yeterli olmayacağı bilinciyle iki önemli girişimde bulunduk. Mermer atıklarının geri dönüşümü, bu atıklara katma değer katılması amacıyla yaklaşık 4 yıl önce Alman Lisesi’nden sınıf arkadaşım Yüksek Mimar Nazlı Ant ile kurmuş olduğumuz Minval, Alpay Mermer’in gücünü arkasına almış kardeş bir marka. Öncelikle kendi fabrikamız ve ocaklarımızın atıklarını, daha sonra başka ocakların ve fabrikaların atıklarını üretimde kullanmaya başladık” dedi.

Minval’in şu an fiziki ve dijital pek çok satış platformundan tüketiciye ulaştığını dile getiren Özmen, “Minval ile amacımız ağırlıklı olarak ihracat yapıp Türk mermerini ve Türk tasarımcıların gücünü Avrupa, ABD gibi ülkeler başta olmak üzere tüm dünyaya tanıtmak. Yeni dönemde çeşitli tasarımcılarla işbirlikleri yaparak ürünlerimizi yurtdışında aktif olan internet siteleri ve departmant store'larda satmayı hedefliyoruz” diye konuştu.