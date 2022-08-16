Alper Par: Avrupa'ya gönderileri 48 saatte teslim ediyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı verilere göre, 2021’in ilk 7 ayında 115 milyar doları aşan ihracat 2022’nin aynı döneminde yüzde 3,47’lik artış kaydederek 119 milyar dolar sınırına ulaştı. Bu yıl gerçekleştirilen toplam ihracatın yarısından (yüzde 54) fazlasını ise Avrupa oluşturuyor.

Türkiye’nin Avrupa’ya yaptığı ihracatın artmasıyla ortaya çıkan lojistik ihtiyacını karşıladıklarını belirten Naklico Kurucu Ortağı Alper Par, “Pandemiyle başlayan ve Rusya - Ukrayna savaşıyla tetiklenen küresel taşımacılık sektöründeki krizlere rağmen ülkemiz bu koldaki kaslarını güçlendirerek ihracatını artırmaya devam ediyor. Biz de yerli ihracatçı firmaları hem araç sahipleriyle buluşturuyor, hem de son teknolojiyle geliştirdiğimiz yapımızla süreci en pratik ve kolay adımlarla tamamlamalarını sağlıyoruz. Minivan taşımacılığının yanı sıra parsiyel, frigo ve ağır nakliye çözümlerimizle de tüm Avrupa’ya yük taşımacılığı yaparak ülkemizin ihracatına da katkıda bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Avrupa’ya ihracatta teslim süresi en fazla 72 saatte tamamlanıyor"

Slovenya, İtalya, Avusturya, Macaristan, Almanya, Hollanda, Belçika, Slovakya, Polonya, Yunanistan, Romanya ve Fransa başta olmak üzere tüm Avrupa’ya yük ihracatı yaptıklarını aktaran Alper Par, Naklico.com platformu hakkında şu bilgileri paylaştı: “Avrupa’nın her bir noktasına yaptığımız yük teslimatında minivan taşımacılığını kullanıyoruz. Taşımasını gerçekleştireceğimiz ürünün türüne göre tenteli veya panelvan olan minivan araçları tercih ediyoruz. Gönderileri sektördeki en uygun fiyatlarla, 48 - 72 saat arasında teslim ederek hem alıcı hem de göndericilerin zaman kaybı riskini ortadan kaldırıyoruz.Tüm kullanıcıların sektöre dair güncel bilgilere ulaşması ve navlun fiyatlarını hesaplaması için de sitemizi sürekli olarak güncel tutuyoruz.”

Avrupa’ya ihracatta deniz seferberliği

Çalışma modellerinin ilk adımında kusursuz müşteri deneyiminin yer aldığını söyleyen Alper Par, kullanıcılarına süreç hakkında 7/24 bilgi sağladıklarını belirterek, “Lojistik süreçlerinin etki alanlarında yalnızca insan bulunmadığını biliyoruz ve doğaya önem veriyoruz. Taşımacılık yapacağımız araçları seçerken doğayla uyumlu üretilmiş araçları önceliklendiriyoruz. Çevre bilinciyle geliştirdiğimiz hizmetleri iş dünyasındaki farklı sektörlere de ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 29 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı’na katılarak paydaş havuzumu büyütmeyi hedefliyoruz. Buradan aldığımız rüzgarla 2023'te deniz taşımacılığında aktif bir rol oynamayı planlıyoruz. TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Belgemizle hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyor ve çözümlerimizi ülke ekonomisi için daha çok faydaya dönüştüreceğimize inanıyoruz.” dedi.

B2Press’in katkılarıyla...