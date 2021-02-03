Alphabet cirosunu yüzde 23 artırdı
ABDli teknoloji şirketi Alphabet, yılın son çeyreğinde cirosunu yüzde 23 artırdı.
Arama motoru Google'ın sahibi Alphabet Inc mali yılının dördüncü çeyreğinde cirosunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 56,90 milyar dolar olduğunu bildirdi.
Aynı dönemde faaliyet karı yüzde 69 artışla 15,65 milyar dolara ulaştı.
Dördüncü çeyrekte net kar ise yüzde 43 artışla 15,23 milyar dolar, hisse başına 22,30 dolar seviyesine ulaştı.
Google Advertising bölümünün cirosu yüzde 22 artışla 46,20 milyar dolar olurken, bulut servislerinin geliri yüzde 47 artışla 3,83 milyar dolara yükseldi.