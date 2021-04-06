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Alphabet, Oracle'ı bırakıp SAP'ye geçecek

Alphabet, muhasebe yazılımında ABD’li Oracle’ı bırakıp Alman SAP’ye geçecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Google arama motorunun sahibi Alhabet,  muhasebe, finans programı olarak ABDli Oracle’ın yazılımını kullanmaya önümüzdeki haftalarda son verecek ve yerine Alman SAP'nın yazılımını kullanmaya  başlayacak.

CNBC’nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Alphabet'in  bu kararı almasında Oracle'in Google Cloud'un kendi veri tabanını  kullanmasına lisans vermemesi etkili oldu. Amazon da bulut operasyonlarında kendi servislerini geliştirerek Oracle'ın yazılımına bağımlılığını azaltmıştı.