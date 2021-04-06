Alphabet, Oracle'ı bırakıp SAP'ye geçecek

Google arama motorunun sahibi Alhabet, muhasebe, finans programı olarak ABDli Oracle’ın yazılımını kullanmaya önümüzdeki haftalarda son verecek ve yerine Alman SAP'nın yazılımını kullanmaya başlayacak.

CNBC’nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Alphabet'in bu kararı almasında Oracle'in Google Cloud'un kendi veri tabanını kullanmasına lisans vermemesi etkili oldu. Amazon da bulut operasyonlarında kendi servislerini geliştirerek Oracle'ın yazılımına bağımlılığını azaltmıştı.