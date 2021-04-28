Alphabet'in karı rekor kırdı

Arama motoru Google'ın sahibi Alphabet 2021 yılının ilk çeyreğinde de rekor kar elde etti. İlk çeyrekte yüzde 34 artışla 55,3 milyar dolar satış yapan Alphabet, 17,9 milyar dolar, hisse başına 26,29 dolar kar elde etti. Analistler ise hisse başına 15,88 dolar kar bekliyorlardı.

2020 yılının son çeyreğinde satışlar 56,9 milyar dolar ve kar 15,2 milyar dolar olmuştu.

İlk çeyrekte Google reklam gelirdleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarken, bulut hizmetlerinden satışlar yüzde 45,7 artış gösterdi.