Alpin-2, Seyyah ve Pars Vtol IDEF 2025’te tanıtıldı

Pasifik Teknoloji’nin savunma alanında faaliyet gösteren şirketi Titra Teknoloji, 22–27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) düzenlediği basın toplantısında, savunma sanayiinde dengeleri değiştiren, yerli ve milli imkânlarla, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ALPİN-2, SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi ve PARS VTOL’ü tanıttı.

Geliştirdiği yeni nesil sistemlerle milli üretim gücünü artırarak, ihracat odağındaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyan Pasifik Teknoloji, Ar-Ge yatırımları başta olmak üzere stratejik iş birlikleri ve yeni teknolojik girişimlere odaklanarak uluslararası pazardaki konumunu da güçlendirmeyi hedefliyor.

“Savunma sanayiimizde dengeleri değiştiren 3 yeni sistem”

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, IDEF’te tanıttıkları yeni nesil insansız hava sistemlerinin savunma sanayine güç katacağını söyledi.

Pasifik Holding olarak teknoloji yatırımlarını, yalnızca Türkiye’nin değil, küresel pazarların stratejik ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini anlatan Erdoğan, savunma sanayiinden bilişim teknolojilerine, ülke için stratejik değerde yerli ve milli teknolojik ürünler ürettiklerini ifade etti. Erdoğan, “Savunma teknolojileri alanında Titra Teknoloji ile ülkemize katma değer sağlayacak projeler üretiyoruz. Stratejimiz ve vizyonumuz doğrultusunda, başta ülkemiz olmak üzere uluslararası alanda da bu özel sistemlerimizin yer alması için çalışıyoruz. Pasifik Teknoloji çatısı altında geliştirdiğimiz her yeni platform ve sistem, bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştırıyor. Dün tanıttığımız ve savunma sanayiimizin stratejik gücünü artırmaya yönelik ürettiğimiz bu üç platformu, Türk savunma sanayiinin geleceğini şekillendirecek önemli adımlar olarak görüyoruz. Hedefimiz, ülkemizin son yıllarda savunma sanayiinde kazandığı gücü daha da ileriye taşıyacak projeler geliştirmek ve Türkiye’nin savunma sanayiinde küresel güç olma hedefine katkı sağlamak” dedi.

Özellikle döner kanatlı insansız hava araçları ve kamikaze İHA'lar gibi yenilikçi ürünlerle hem ulusal hem de uluslararası pazarda rekabet güçlerini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Fatih Erdoğan, şunları söyledi “Savunma sanayi teknolojilerinde ihracatın ciromuzdaki payını yüzde 50 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Buna ek olarak da savunma sanayi alanındaki ürünlerimizi geliştirmek ve ihracat potansiyelimizi büyütmek amacıyla küresel ölçekteki savunma şirketleri ile stratejik iş birliği ve ortaklık fırsatlarını değerlendiriyoruz. Bu kapsamda dün, 150 yıllık geçmişiyle Avrupa’nın önde gelen köklü savunma sanayii kuruluşlarından biri olan ve NATO standartlarında üretim yapan mühimmat ve silah sistemleri üreticisi Arsenal 2000 JSCo ile ortak üretim, teknolojik destek ve askeri modernizasyon alanlarında Stratejik İş Birliği ve İş Geliştirme Mutabakat Zaptı imzaladık. Titra Teknoloji ürünlerinin Avrupa Birliği pazarında varlık göstermesine önemli etkisi olacak bu iş birliği sayesinde, Avrupa Birliği’nin yaklaşık 800 Milyar Euro’luk savunma harcama bütçesi ve 150 Milyar Euro seviyesindeki SAFE (Security Action for Europe) programından yararlanılacak.”

Pasifik Teknoloji’den ileri sistemlerle küresel atılım

Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi ve Titra Teknoloji Kurucu Ortağı Muhammed Selman Dönmez ise, insansız hava araçları alanında özellikle sektörün daha yenilikçi ve geleceği şekillendiren alanlarına odaklanmaya önem verdiklerini belirtti. Dönmez, “IDEF 2025, Türkiye’nin teknoloji odaklı savunma vizyonunu küresel ölçekte vitrine çıkarma fırsatı sundu. Sektörün ilerisinde yer alan, öncülük eden ve yön veren ürünlere odaklanma yaklaşımımız sayesinde dün; ALPİN-2, SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi ve PARS VTOL gibi önemli ürünlerin lansmanını gerçekleştirdik. Geliştirmeye gayret ettiğimiz çözümler, hep bu vizyonun bir yansımasıydı. Bizim öncelikli görevimiz kendi askerimizin operasyonel kabiliyetini artırmak ve ihtiyaç duyduğu teknolojileri sağlamak. Bunun yanı sıra geliştirdiğimiz yenilikçi platformlarımızı ihracat odaklı stratejilerimiz doğrultusunda uluslararası pazarlarda da konumlandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Muhammed Selman Dönmez, IDEF 2025’te tanıtılan Titra Teknoloji ürünleri hakkında da şu bilgileri verdi:

ALPİN-2: milli otonomiyle yeni nesil operasyon kabiliyeti

Türkiye’nin ilk ve tek yerli insansız helikopteri ALPİN’in yeni nesil versiyonu olan Alpin-2 ile artık çok daha güçlü, çok daha akıllı ve tamamen bağımsız bir platforma evrildi. Donanım ve yazılımda yüzde 100 yerli otopilot sistemiyle geliştirilen ALPİN-2, dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırıyor. Sinyal karıştırma ve bastırma gibi elektronik harp ortamlarında dahi görev yapabilecek üstün kabiliyetlere sahip yeni algoritmalar, milli savunmamızın oyun değiştirici gücünü destekliyor. Yeni nesil motoru, 20 HP daha fazla güç çıkışı sağlayarak daha dengeli uçuş ve zorlu hava koşullarında stabilizasyon sağlıyor. Entegre vinç mekanizması ile yük taşıma operasyonları artık çok daha güvenli ve hassas bir şekilde yapılabiliyor. GPS olmayan veya sinyallerin karıştırıldığı ortamlarda görev yapabilen gelişmiş görsel navigasyon kabiliyeti, ALPİN-2’yi askeri operasyonlarda daha yetenekli hale getiriyor. ALPİN-2’nin askeri kullanıma yönelik geliştirme çalışmaları kapsamında FPV Drone platformumuz MERKÜT ile tam entegrasyonunun başarıyla tamamlanması ise Alpin-2’nin silahlı insansız hava aracı olarak da kullanılmasına olanak sağlıyor. Söz konusu entegrasyon sayesinde havadan havaya, havadan karaya ve karmaşık operasyon senaryolarında eşsiz bir avantaj sağlanıyor. Gelişen özellikleriyle ALPİN-2, Türkiye’nin milli savunma gücüne katkı sağlayan önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi: Elektronik harbe karşı yerli yanıt

SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi, Titra’nın her platforma uyumlu olabilecek şekilde olarak geliştirdiği yüksek doğruluklu konumlama teknolojisi olarak dikkat çekiyor. Harita eşleme ve yapay zeka destekli görsel veri analizi yöntemlerinin birleşimiyle, GPS sinyallerinin kısıtlandığı veya tamamen devre dışı bırakıldığı karıştırma ve aldatma ortamlarında, hava araçlarına otopilotun ihtiyaç duyduğu verileri yüksek doğrulukta sağlıyor. Bulut altı İHA sınıfı için tasarlanan SEYYAH, daha yüksek irtifada görev yapan ve daha büyük hava araçlarına da yalnızca sensör seti değiştirilerek entegre edilebilecek.

PARS VTOL: Taktik sınıfın sessiz ve çevik oyuncusu

Dikey iniş-kalkış yeteneğine sahip PARS VTOL, düşük ses izi, artırılmış çeviklik ve gelişmiş görev kabiliyetiyle ön plana çıkıyor. 4 saate kadar havada kalabilme, 60 km iletişim menzili ve 1.500 m görev irtifası ile 4.500 m servis tavanına ulaşabilen PARS VTOL, gerçek zamanlı video aktarımı, gelişmiş EO/IR kamera sistemleri ve lazer hedefleme kabiliyetiyle modüler bir yapıya sahip. Yerli ve milli olarak geliştirilen teknolojik donanımı ve otonom operasyonel özellikleriyle sahadaki görev etkinliğini artırmayı hedefleyen PARS VTOL İHA operasyon sahasında değiştirilebilir başlığıyla farklı ihtiyaçlara yönelik yenilikçi bir çözüm olarak dikkat çekiyor.