Alpiş Group’tan dayanışmaya 250 bin TL destek

17 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Yaklaşık 25 yıldır Bursa’da faaliyet gösteren Alpiş Group, toplumsal dayanışma doğrultusunda başlatılan kampanyalara toplamda 250 bin TL’lik bütçe ile katıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi’ne gıda ürünleri tesliminde konuya ilgili açıklama yapan Alpiş Group CEO’su Gökhan Karadayı, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle başlatılan toplumsal mücadeleye destek vermek amacıyla hem nakdi, hem de ayni kampanyalara katılmaya karar verdiklerini bildirdi.



İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 100 bin TL ile iştirak ettiklerini söyleyen Karadayı, ardından Bursa’daki ihtiyaç sahipleri için de Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi ile temasa geçtiklerini dile getirdi.



Belediyelerin erzak kolilerine ihtiyaç doğrultusunda ürün takviyesi yaptıklarını belirten Karadayı, “Hepimiz için çeşitli zorluklar barındıran bu dönemde büyük ve güçlü bir aile olduğumuzu hemşerilerimizin yanında olarak göstermek istedik. Bu süreci dayanışma ile atlatarak, yakın zamanda sağlıklı ve güzel günlerde bir arada olmaya devam edeceğimize inanıyoruz” dedi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yunus Kaldırım ve Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman da, Gökhan Karadayı nezdinde Alpiş Group’a teşekkür ettiler.