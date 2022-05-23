Alpplas, GES yatırımını yıl sonu faaliyete geçirecek

OSMAN KILIÇ

Üretim ve enerji verimliliği meselesinin 2022 ve 2023 yıllarında öncelikli yatırım konuları içinde yer aldığını ifade eden Alpplas Genel Müdürü Tufan Öney, “Aynı zamanda Bolu plastik işletmemiz için GES yatırımını 2022 sonunda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu konuda fizibilite çalışmaları son aşamaya gelmiş durumda” şeklinde konuştu.

İki farklı lokasyonda toplam 3 tesiste üretim gerçekleştirdiklerini belirten Öney, “Firmamız aynı zamanda 2017 yılında kurulan Ar-Ge merkezinde iş ortaklarına parça ve donanım tasarımı, gömülü yazılım tasarımı gibi çözümleri sunuyor” dedi. 3 tesiste 100 adet enjeksiyon makinesi ile üretim yaptıklarını, üretim teknolojileri içinde gaz destekli enjeksiyon, çok komponentli enjeksiyon, over mold, insert mold, IML, IMD gibi farklı prosesleri barındırdıklarını söyleyen Öney, “Buna ilave olarak özellikle kozmetik parçaların üretimi için gerekli yaş boyama, serigrafi, tampon, lazer yazma, sıcak folyo gibi tamamlayıcı prosesler de üretim hatlarımız içinde yer almaktadır. 2021 yılında iştiraklerimiz hariç olmak üzere 790 milyon TL ciro elde ettik” diye konuştu.

En önemli sıkıntı hammadde sorunu

Alpplas olarak ağırlıklı olarak beyaz eşya ve otomotiv sektörü için üretim yaptıklarını dile getiren Öney, “Bu iki sektörde de Türkiye başta Avrupa olmak üzere uluslararası pazarlarda çok güçlü konumda. Türkiye’de yerleşik birçok ana sanayi dışında bu firmalara hizmet veren çok güçlü ve iyi firmalar mevcut” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’deki güçlü ekosisteme ilave olarak üretim maliyetlerinin hala Avrupa’ya göre avantajlı olmasının kendilerini bir adım öne çıkardığını söyleyen Öney, “Belki de tek bahsedebileceğimiz negatif husus yıllardır çözemediğimiz yerli hammadde üretimidir. Bu sorunu çözmek için de uzun vadeli ulusal stratejilerin ortaya konması lazım diye düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. Sektörün en önemli sıkıntısının hammadde tedarikinde yurtdışına bağlı olması olduğunu kaydeden Öney, “Bu sorunda iyileşme sağlanırsa sektör çok daha agresif bir şekilde cari fazla yaratabilir. Hammadde üretimi hem teknik bilgiyi hem de önemli bir finansman gücünü gerektiriyor” bilgisini verdi.

Grup şirketleri de dahil yaklaşık bin 100 çalışanları olduğunu bildiren Öney, “2022 yılı için önemli bir artış planlamıyoruz. İstihdam tarafında kamunun yeteri kadar teşvik verdiğini düşünüyoruz. Ancak alt gelir grubu için vergilerin daha da düşürülmesinin toplumsal barışa katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tüm bu genel hususların yanında içinden geçtiğimiz yüksek enflasyonist ortamın hem mavi yaka hem de beyaz yaka olmak üzere tüm çalışanlar üstünde çok olumsuz etkileri olduğunu görüyoruz” açıklamasında bulundu.

İhracat hedefi 7,5 milyon dolar

COVID-19 öncesi özellikle Avrupalı firmaların yeni projelerinde Türkiye’den tedarikçilere mesafeli durduklarını gözlemlediklerinin altını çizen Öney, “Ancak COVID-19’un etkisiyle küresel çapta yaşanan tedarik sorunları ile Türkiye tekrar önem kazanmaya başladı” şeklinde konuştu. Bu sene için ihracatlarının 7,5 milyon dolar civarında olmasını beklediklerini dile getiren Öney, “Önümüzdeki yıllarda ise özellikle katma değerli projelerin seriye girecek olması ile bu rakamın yukarı doğru gitmesini umuyoruz” diye konuştu.

Ciro hedefi 1 milyar lira

2022 küresel anlamda birçok zorluğu ve belirsizliği barındırdığı için geçen yıl sonunda yaptıkları bütün tahminlerin kısa sürede geçersiz kaldığını vurgulayan Öney, “Ancak, 2022 yılında 1 milyar TL’nin üstünde bir ciro hedefliyoruz. Ciro haricinde üretim ve enerji verimliliği, dijital dönüşüm öncelikli hedeflerimiz arasındadır” ifadesine yer verdi.