Alternatif Bank ilk yarıda yüzde 25 büyüdü, kâr 1 milyar TL’yi aştı

Alternatif Bank, 2025 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, aktif büyüklüğünü yılbaşına göre yüzde 25 artırarak 110 milyar TL’ye yükseltti. Nakdi ve gayri nakdi kredilerle Türkiye ekonomisine sağladığı katkı ise 105 milyar TL’ye ulaştı.

Konsolide verilere göre, Alternatif Bank 2025’in ikinci çeyreğinde 1 milyar 67 milyon TL net kâr elde etti. Bankanın özkaynakları 8,5 milyar TL’ye çıkarken, sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 20,20 seviyesinde gerçekleşti.

Güçlü büyüme ve stratejik kredi politikası

Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, 2024’ün ikinci yarısından itibaren devreye alınan stratejik kredi büyümesi yaklaşımının bu çeyrekte de olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Kırmızı, “Yüksek aktif kalitemizi koruyarak ülke ekonomisine sağladığımız desteği 105 milyar TL seviyesine çıkardık. Elde ettiğimiz 1 milyar 67 milyon TL’lik konsolide net kâr, sürdürülebilir büyüme hedefimize sağlam adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor” dedi.

Dijitalleşmede yeni adımlar

Ozan Kırmızı, ikinci çeyrekte yatırım fonu işlemlerine hız, kolaylık ve erişilebilirlik kazandıran yeni mobil arayüzlerini devreye aldıklarını belirterek, “Her seviyeden yatırımcıya hitap eden yeni nesil arayüzümüzle müşteri deneyimini üst seviyeye taşıdık” ifadelerini kullandı.

Erişilebilirlikte sektör liderliği

Alternatif Bank Mobil uygulamasının Blindlook ölçümlemesine göre 85 erişilebilirlik skoru ile bankacılık sektörünün en erişilebilir mobil uygulamalarından biri olduğunu söyleyen Kırmızı, kapsayıcı bankacılık vizyonu çerçevesinde dijital kapsayıcılığı artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.