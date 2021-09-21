Alternatif güç sistemlerine 300 milyar euro yatırım öngörülüyor

Enerji dağıtım, bina otomasyonu, kablo yönetimi ve enerji verimliliği alanlarında faaliyet gösteren Hager Group, geleceği şimdiden planlamanın ve elektrik dünyasında yaşanabilecek gelişmeleri öngörmenin mutlak başarıyı getireceğinden hareketle gelecek 10 yılın stratejisini belirmek için çalışmalara başladı.

Dünya genelindeki 25 fabrikası ile 136 ülkede faaliyet gösteren Hager Group’un Türkiye Genel Müdürü İlker İşgör, 2030 yılında dünyamızın nasıl görüneceğini kimsenin tam olarak bilemeyeceğini ama ona hazır olmak için yenilikleri planlamaya şimdiden başlamanın çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Hager’in sektöründeki lider pozisyonunu daha fazla güçlendirmek için parlak yeteneklere, deneyimli uygulayıcılara, dürüst ve bilgili iş arkadaşlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten İlker İşgör, “Hager Group'un kapıları bu nedenle geleceği şekillendirmeye yardımcı olmak ve sürdürülebilir bir büyüme hikayesine katkıda bulunmak isteyen herkese sonuna kadar açık.” ifadesini kullandı.

‘2030’daki elektrik dünyasından ne beklemeliyiz?’ sorusuna yanıt aradıklarını söyleyen İşgör, geleceği sağlıklı bir biçimde şekillendirmek için gelişmeleri detaylı bir şekilde analiz etmek gerektiğini vurguladı. En önemli gelişmenin ‘akıllı mobilite’ alanında olacağını kaydeden İşgör, “Önümüzdeki 10 yıl içinde dünya çapındaki en büyük 29 araç üreticisi, alternatif güç sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimine 300 milyar eurodan fazla yatırım yapmayı planlıyor. Hager Group olarak biz de bu yönde yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Akıllı şarj konusunda ise 2030'a kadar sadece araç güç üniteleri, motorlar, bataryalar ve şarj noktaları değil, aynı zamanda bunların besleneceği binalar, elektrik şebekeleri ve ilgili tüm altyapıları da güncellememiz gerekiyor.” dedi.

"Daha fazla elektriğe ihtiyaç duyulacak"

Son yıllarda hane başına tüketilen elektrik enerjisindeki artış ile birlikte elektrik iletim ve dağıtım hatlarının, şebekelerin ve uç dağıtım panolarının daha bugünden sınırlara ulaştığına dikkat çeken İlker İşgör, “2030’un elektrik dünyasına giden yolda kesinlikle yenilenmiş ve yüksek kapasiteli elektrik panolarına, dağıtım sistemlerine ve dijital ev ağlarına ihtiyaç duyulacak. 2030 yılına kadar ortaya çıkacak olan ve giderek daha fazla elektrik enerjisine ihtiyaç duyulacak dünyamızda; bizler, elektrik sektörü paydaşları ve müşterilerimiz için birlikte geliştirdiğimiz çözümler adına da büyük değişiklikler gerekecek.” diye konuştu.

Tüketimin dörtte birini yenilenebilir kaynaklar sağlıyor

2000’li yılların başında rüzgar, güneş enerjisi ve sudan faydalanılarak elde edilen enerjinin Almanya’nın elektrik ihtiyacının sadece yüzde 6’sını karşıladığını belirten İşgör, “O zamanlar Avrupa’da dahi siyaset ve iş dünyasında, toplam enerji üretimi içinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin payının, yüzde 30'lu seviyeleri yakalamasının tamamen ütopik olduğu konusunda geniş bir fikir birliği vardı. Bugün Almanya’da yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji, yüzde 45'in üzerinde bir paya sahip. Ülkemizde günlük tüketimimizin dörtte birini yenilenebilir kaynaklarımız sağlıyor. Dünya çapında yenilenebilir enerji ise üretim kapasitesinin yüzde 36'sından fazlasını oluşturuyor. 2019 ve 2020'li yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları arzında çok yüksek bir büyüme görüldü.” değerlendirmesini yaptı.