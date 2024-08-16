Alternatif Lease, ilk sukuk ihracını gerçekleştirdi

Alternatif Lease fonlama portföyünü çeşitlendirmek adına 13 Ağustos'ta 100 milyon lira nominal değerli, 728 gün vadeli kira sertifikalarının nitelikli yatırımcılara satışıyla ilgili 12 Ağustos'ta talep toplaması gerçekleştirdi ve yüzde 100 talep gördü.

İlk kira sertifikası ihracı izni Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 13 Haziran'da alınmış olan 500 milyon lira tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilen yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası işleminde, işletilmesi faizsiz finans prensiplerine uygun makine, teçhizat ve benzeri sabit varlıklardan oluşan finansal kiralama (leasing) portföyü sukuk ihracında dayanak varlık olarak kullanıldı.

Amacımız: Uygun maliyetli finansman imkanı sağlamak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Lease Genel Müdürü Ateş Yenen, "Uzun vadeli sağladığımız kaynakla TL vade uyumsuzluğunu ortadan kaldırarak müşterilerimize daha uygun maliyetli finansman imkanı sağlamayı amaçladık. Nitelikli yatırımcılardan yoğun ilgi gören ihracımız, yüzde 100 taleple karşılandı. Başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz ve Alternatif Lease tarihindeki ilk olan sukuk ihracının, sektörümüze ve müşterilerimize olan desteklerimizi artırarak sürdürdüğümüzün bir göstergesi olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomik büyümeye ve istihdama katkı

Yenen, "Sunduğumuz butik hizmetle, müşterilerimizin gerek yatırım kararlarında danışman olarak gerekse yatırımlarının fonlamasında finansör olarak yanlarında yer alan bir leasing firması olarak yatırımların büyümesine katkı veriyor olmak en büyük mutluluğumuz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024'te de sektör büyümesine paralel bir büyüme hedefleyerek, Alternatif Bank ile yakaladığımız sinerjiyi ve satıcı firmalarla olan işbirliklerimizi daha da güçlendireceğiz. Fitch Ratings'den almış olduğumuz 'B+' Uzun Vadeli Yerel Para notumuz ve banka iştiraki olmanın avantajlarıyla sağlamış olduğumuz uzun vadeli kaynaklarla, Türkiye'deki yatırımlarda ve makine finansmanlarındaki payımızı artırmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.