Altın zinciri Mioro yaptı, 30 ülkeye marka satıyor
Sadece altın zincir üreten ve Mioro markasıyla global markalara satan Gençoğlu Grup, gayrimenkulden sonra doğrudan yatırım ya da fon gibi alternatif yatırım kanallarına da göz kırpıyor. Grubun gayrimenkul portföyünde Elmas Kule, Starcity gibi yatırımları bulunuyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
nurdogan.arslan@dunya.com
İlyas ve Naim Gençoğlu kardeşler tarafından 1974 yılında kurulan ve bugün hem kuyumculuk hem de gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren Gençoğlu Grup, kuyumda tek altın zincir üreterek Mioro markasıyla ihraç ediyor. İş hayatına Kapalıçarşı’da çıraklıkla başlayan ve aynı yıl ilk şirketlerini kurarak kuyumculuk sektörüne giriş yapan Gençoğlu kardeşler, 1983 yılında altın zincir üretim tesisini kurarak üretime giriş yaptı. Gençoğlu Grup’un kuyumculuk alanındaki amiral gemisi Mioro, bugün birçok dünya markasına üretim yapıyor. Üretimini 500 kişilik istihdam ile 12 bin metrekarelik tesiste gerçekleştiren ve başta Uzak Doğu, Orta Doğu, Amerika ve Avrupa olmak üzere 30’dan fazla ülkeye altın zincir ihraç eden Mioro’nun 2024 yılı ihracat rakamı yaklaşık 210 milyon dolar. 1990’lı yıllardan itibaren gayrimenkul sektörüne de giriş yapan Gençoğlu Grup, yeni yatırım alanlarına da göz kırpıyor.
Starcity ile perakendede güçleniyor
Gayrimenkul sektöründe 1990’lı yıllardan itibaren aktif rol almaya başlayan Gençoğlu, son yıllarda bu alandaki portföyünü yeni yatırımlarla genişletti. Bu iş kolunda turizmden konuta, perakendeden sanayi ve arsa geliştirmeye kadar uzanan çok çeşitli projelerle yer alan grubun yatırımlarından Elmas Kule, kuyumculuk ve gayrimenkul alanlarını bir araya getirerek yaklaşık 600 kuyumcu atölyesini barındıran bir sanayi projesi. Gençoğlu Grup Yönetim Kurulu Eş Başkanı Naim Gençoğlu’na göre, 75 bin metrekarelik üretim alanı ile Elmas Kule, sektör standartlarını yeniden şekillendirerek sektörde üretici firmalara daha verimli ve gelişmiş bir çalışma ortamı sunuyor. Gençoğlu, Elmas Kule’nin yüzde 90 doluluk oranına ulaştığını da aktardı. Grup olarak AVM yatırımlarına da soyunduklarını anlatan Naim Gençoğlu, şöyle devam etti: “2010 yılında kapılarını ziyaretçilere açan Starcity Outlet, yaklaşık 134 bin metrekare inşaat alanına ve 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip. Marka karması ve kalitesi açısından bulunduğu bölgenin ve İstanbul’un tercih edilen AVM’leri arasında yer alan Starcity Outlet, 2016 yılında bizim bünyemize katıldı.” Grubun turizm alanında ses getiren yatırımı ise Taksim Meydanı’nda yer alan Lokalist İstanbul, a Tribute Portfolio Hotel.
Alternatif yatırım fırsatlarına bakılıyor
Sadece mevcut sektörlerde değil, farklı sektör liderleriyle iş birliği yaparak alternatif yatırım fırsatlarını değerlendiren Gençoğlu Grup’un gündeminde yeni yatırım sahaları bulunuyor. Naim Gençoğlu, “Uzun vadeli büyümeye odaklanan Gençoğlu, farklı gelişim aşamalarınki çeşitlendirilmiş arsa yatırımlarından oluşan portföyünü titizlikle yönetiyor. Bu stratejik yatırımlar, gayrimenkul sektörünün geleceğini şekillendirme konusundaki kararlılığımızı gösteriyor ve gelecek yıllar için fırsatlar yaratıyor” dedi. Yenilikçi şirketler ve projelere yatırım yapmayı da hedeflediklerini kaydeden Gençoğlu, “Doğrudan yatırımlar veya önde gelen fonlarla yapılan ortaklıklar aracılığıyla, gelişen trendlerin ön saflarında yer alarak sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Doğrudan yatırımların yanı sıra fon yapıları aracılığıyla da büyümesini sürdüren grup, küresel ölçekte değer yaratmayı da hedefliyor.
Elmas Kule’de gazlar yıkanıyor
Yenibosna Kuyumcukent’in yanı başında yer alan Elmas Kule’de teknik altyapının tamamen kuyumculara özel tasarlandığını ifade eden NaimGençoğlu, “4 jeneratör, 11 yük asansörü, basınçlıhava
sistemleri, arıtma tesisi ve çatıda gaz yıkama kuleleri var. Altın üretim süreçlerinde ortaya çıkan zararlı gazlar ve atıkların çevreye zarar vermemesi adına, etkili çevre teknolojilerine yatırım yapıldı. Grup bünyesindeki fabrikalarda, altın üretimi sırasında ortaya çıkan asit ve gazların çevreye zarar vermesini engelleyen gelişmiş arıtma sistemleri bulunuyor. Bu sistem, Elmas Kule’deki tesislerde de aktif şekilde kullanılıyor. Gaz yıkama kuleleri sayesinde zararlı gazlar atmosfere salınmadan önce filtreleniyor ve bertaraf ediliyor” dedi.