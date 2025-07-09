Altın zinciri Mioro yaptı, 30 ülkeye marka satıyor

Nurdoğan A. ERGÜN

nurdogan.arslan@dunya.com

İlyas ve Naim Gençoğ­lu kardeşler tarafından 1974 yılında kurulan ve bugün hem kuyumculuk hem de gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren Gençoğlu Grup, kuyumda tek altın zin­cir üreterek Mioro marka­sıyla ihraç ediyor. İş hayatına Kapalıçarşı’da çıraklıkla baş­layan ve aynı yıl ilk şirketleri­ni kurarak kuyumculuk sek­törüne giriş yapan Gençoğlu kardeşler, 1983 yılında altın zincir üretim tesisini kurarak üretime giriş yaptı. Gençoğ­lu Grup’un kuyumculuk ala­nındaki amiral gemisi Mioro, bugün birçok dünya markası­na üretim yapıyor. Üretimini 500 kişilik istihdam ile 12 bin metrekarelik tesiste gerçek­leştiren ve başta Uzak Doğu, Orta Doğu, Amerika ve Avru­pa olmak üzere 30’dan fazla ülkeye altın zincir ihraç eden Mioro’nun 2024 yılı ihracat rakamı yaklaşık 210 milyon dolar. 1990’lı yıllardan itiba­ren gayrimenkul sektörüne de giriş yapan Gençoğlu Grup, yeni yatırım alanlarına da göz kırpıyor.

Starcity ile perakendede güçleniyor

Gayrimenkul sektörün­de 1990’lı yıllardan itiba­ren aktif rol almaya başla­yan Gençoğlu, son yıllarda bu alandaki portföyünü yeni ya­tırımlarla genişletti. Bu iş ko­lunda turizmden konuta, pe­rakendeden sanayi ve arsa ge­liştirmeye kadar uzanan çok çeşitli projelerle yer alan gru­bun yatırımlarından Elmas Kule, kuyumculuk ve gayri­menkul alanlarını bir ara­ya getirerek yaklaşık 600 ku­yumcu atölyesini barındıran bir sanayi projesi. Gençoğlu Grup Yönetim Kurulu Eş Baş­kanı Naim Gençoğlu’na göre, 75 bin metrekarelik üretim alanı ile Elmas Kule, sektör standartlarını yeniden şekil­lendirerek sektörde üretici firmalara daha verimli ve ge­lişmiş bir çalışma ortamı su­nuyor. Gençoğlu, Elmas Ku­le’nin yüzde 90 doluluk oranı­na ulaştığını da aktardı. Grup olarak AVM yatırımlarına da soyunduklarını anlatan Na­im Gençoğlu, şöyle devam etti: “2010 yılında kapıları­nı ziyaretçilere açan Starcity Outlet, yaklaşık 134 bin met­rekare inşaat alanına ve 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip. Marka karması ve kalitesi açısından bulun­duğu bölgenin ve İstanbul’un tercih edilen AVM’leri ara­sında yer alan Starcity Out­let, 2016 yılında bizim bünye­mize katıldı.” Grubun turizm alanında ses getiren yatırımı ise Taksim Meydanı’nda yer alan Lokalist İstanbul, a Tri­bute Portfolio Hotel.

Alternatif yatırım fırsatlarına bakılıyor

Sadece mevcut sektörlerde değil, farklı sektör liderleriy­le iş birliği yaparak alternatif yatırım fırsatlarını değerlen­diren Gençoğlu Grup’un gün­deminde yeni yatırım sahala­rı bulunuyor. Naim Gençoğ­lu, “Uzun vadeli büyümeye odaklanan Gençoğlu, fark­lı gelişim aşamalarınki çe­şitlendirilmiş arsa yatırım­larından oluşan portföyünü titizlikle yönetiyor. Bu stra­tejik yatırımlar, gayrimen­kul sektörünün geleceğini şekillendirme konusunda­ki kararlılığımızı gösteriyor ve gelecek yıllar için fırsat­lar yaratıyor” dedi. Yenilikçi şirketler ve projelere yatırım yapmayı da hedeflediklerini kaydeden Gençoğlu, “Doğru­dan yatırımlar veya önde ge­len fonlarla yapılan ortaklık­lar aracılığıyla, gelişen trend­lerin ön saflarında yer alarak sürdürülebilir büyümeyi he­defliyoruz” ifadelerini kul­landı. Doğrudan yatırımların yanı sıra fon yapıları aracılı­ğıyla da büyümesini sürdü­ren grup, küresel ölçekte de­ğer yaratmayı da hedefliyor.

Elmas Kule’de gazlar yıkanıyor

Yenibosna Kuyumcukent’in yanı başında yer alan Elmas Kule’de teknik altyapının tamamen kuyumculara özel tasarlandığını ifade eden NaimGençoğlu, “4 jeneratör, 11 yük asansörü, basınçlıhava

sistemleri, arıtma tesisi ve çatıda gaz yıkama kuleleri var. Altın üretim süreçlerinde ortaya çıkan zararlı gazlar ve atıkların çevreye zarar vermemesi adına, etkili çevre teknolojilerine yatırım yapıldı. Grup bünyesindeki fabrikalarda, altın üretimi sırasında ortaya çıkan asit ve gazların çevreye zarar vermesini engelleyen gelişmiş arıtma sistemleri bulunuyor. Bu sistem, Elmas Kule’deki tesislerde de aktif şekilde kullanılıyor. Gaz yıkama kuleleri sayesinde zararlı gazlar atmosfere salınmadan önce filtreleniyor ve bertaraf ediliyor” dedi.