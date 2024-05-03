Altınay Savunma Teknoloji halka arzı ne zaman, hisse fiyatı kaç TL?

Borsa İstanbul'da işlem gören Türk savunma sanayisi şirketlerine robot teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında öne çıkan Altınay Savunma Teknolojileri ekleniyor.

Son olarak çeyrek asrı aşan mühendislik deneyimiyle savunma teknolojilerine yönelik proje ve ürünler geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri, halka arz için onay aldı.

Altınay Savunma Teknolojilerinin halka arzında konsorsiyum lideri olarak TSKB, konsorsiyum eş liderleri olarak ise Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman görev alacak.

Altınay Savunma Teknoloji hisse fiyatı

Birim pay fiyatı 32 lira olarak belirlenen Altınay Savunma Teknolojilerinin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,3 milyar lira, halka açıklık oranının ise yüzde 25 olması öngörülüyor. Halka arz kapsamında 58 milyon 823 bin 530 nominal/adet hisse satışa sunulacak. Talep toplama tarihleri ise henüz belli değil.

Altınay Savunma Teknoloji ne üretiyor, hangi sektörde?

Altınay Savunma Teknolojileri; hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, silah sistemleri, mühimmat imha ve kritik üretim sistemleri alanlarında geleceği tasarlayacak projelere imza atıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki kamu, özel sektör paydaşlarına ürün ve teknolojiler sunarak, kritik projelerin de yükleniciliğini üstlenen şirket, oluşturduğu yüksek katma değer ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu öncelikli teknolojileri hayata geçiriyor.

Robotik, makine, yazılım, elektrik ve elektronik, otomotiv gövde üretim teknolojileri, enerji depolama, savunma ve havacılık konularında 10 milyon saati aşan AR-GE ve ÜR-GE birikimi bulunan Altınay Savunma Teknolojileri, Türkiye için oldukça önemli olan Altay Tankı, milli muharip uçak KAAN, milli gemi MİLGEM gibi çeşitli projelerde yer alıyor. Şirket, halka arz süreci ile birlikte küresel bir oyuncu olma hedefiyle kabiliyet ve imkanlarını artırma yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Havacılık projelerinde de yer alıyor

Altınay Savunma Teknolojilerinin 2019 yılında döner kanatlı İHA'ların kavramsal tasarımından üretim ve entegrasyonuna kadar tüm aşamaları hayata geçirmek amacıyla kurduğu DASAL Havacılık Teknolojileri, Altınay Savunma ve ASELSAN ortaklığı ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirketin bir başka bağlı ortaklığı olan ve 2019'da TUSAŞ ortaklığıyla kurulan TAAC Havacılık Teknolojileri ise havacılık standartlarındaki kritik uçuş kontrol sistemleri, iniş takımı sistemleri ve test sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi konularında çalışmalar gerçekleştiriyor. Milli muharip uçak KAAN için geliştirdiği iniş takımı projesinde ana yüklenici olarak görev alan TAAC, yurt dışı pazarına da açılarak küresel oyuncu olma yolunda ilerliyor.

Yeni tesisle üretim kabiliyeti artacak

Kara, deniz ve hava platformlarına yönelik anahtar teslim çözümleri, teknolojik ürünleri ve kritik alt sistemleri ile yerli ve milli çözümler üreten Altınay Savunma Teknolojileri, Türkiye'nin savunma endüstrisine ve ulusal güvenliğe sağladığı katkıyı artırmayı hedefliyor.

Şirket, Kocaeli Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde savunma ve havacılık sanayisine yönelik tasarlanan 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni tesisiyle Türkiye'nin savunma sektöründeki üretim kabiliyetlerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.