Altınay Savunma'dan 25 milyon dolarlık yatırım

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Her fabrika bir kaledir’ anlayışı ile hayata geçen tesisin ülkemizin savunma sanayi gücüne ve bağımsızlığına sonsuz faydalar sağlayacağını ifade etti.

150 kişilik ekibin ortaya koyduğu 10 milyon saati aşan Ar-Ge birikimiyle 20 yıllık bir süreyi geride bıraktıklarını belirten Mercan, “Üretim kabiliyetimizi artırmayı ve teknolojimizi geliştirmeyi en büyük önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Ar-Ge yatırımlarımızı da bu doğrultuda gerçekleştirerek açtığımız yeni tesis, kritik öneme sahip teknolojilerin üretiminde büyük rol oynayacak. Altınay Savunma Teknolojileri olarak modern makine ve elektronik altyapı ile donatılmış yeni tesisimizde kritik öneme sahip parçaların imalatını büyük bir hassasiyetle gerçekleştirmesini sağlıyor. Bununla birlikte ülkemizin savunma sanayiine ve önemli projelerine katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

Yatırımlar devam edecek Yeni tesisle birlikte üretimde kapasiteyi artırdıklarına dikkat çeken Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay ise “Türkiye’nin hem üretim hem de kabiliyet anlamındaki potansiyelini artırma ve ülkemizin gelecek başarılarına katkı sunmak arzusuyla yeni üretim tesisimizi açıyoruz. Ankara’daki Havacılık ve Uzay Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) de ilerleyen dönemde yeni tesisler kurmayı planlıyoruz“ diye konuştu.

Savuna sanayi ihracatında 6 milyar doları geçtik Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise herkesin gıptayla baktığı sektörde, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, “3500 üzerinde firmanın faaliyet gösterdiği ağırlıklı olarak KOBİ ve alt yüklenicilerin emek verdiği bir sektör savunma sanayimiz. 2024'te sektörün ihracatı 6 milyar doları geçti. Ülkemiz için hızlı ve maliyet etkin şekilde yerine getirirken aynı zamanda ihracat başarılarıyla da kendilerini gösteriyorlar” dedi.