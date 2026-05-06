Altınay Savunma'dan 8,44 milyon dolarlık yeni sözleşme

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., bağlı ortaklığı TAAC Havacılık Teknolojileri A.Ş.'nin yurt içinde yerleşik müşteriyle yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, "Eyleyici Geliştirme Projesi" kapsamında taraflar arasında 8 milyon 440 bin dolar tutarında sözleşme imzalandı.

Söz konusu sözleşme tutarının, şirketin backlog büyüklüğünün yaklaşık yüzde 4,6'sına karşılık geldiği belirtildi.

Yaklaşık 5 milyon dolarlık sözleşme

Altınay Savunma dün de yurt içi bir müşteriyle 4,96 milyon dolarlık lityum tabanlı batarya tedarik sözleşmesi imzalamıştı.

Ciroda yüzde 36'lık artış

Altınay Savunma Teknolojileri, 2025'te cirosunu yüzde 36 artırarak 3 milyar 139 milyon liraya yükseltmişti. Şirket aynı dönemde 163,4 milyon lira net kâr açıkladı.