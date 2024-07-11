Altınay Savunma'dan (ALTNY) Donanma'yla 10,7 milyon Euro'luk anlaşma
Kısa süre önce Borsa İstanbul'da hisselerini halka açan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla yeni iş sözleşmesi imzaladı. Şirket donanmaya teknoloji tedariği karşısında 10,7 milyon Euro alacak.
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaparak yeni iş sözleşmesini duyurdu.
Buna göre şirket, Deniz Sistemleri Programları kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanması'na ait 'istif sınıfı' gemilerde kullanılacak 'Kritik Alt Sistemler'in tedarikine yönelik sözleşme imzaladı.
Sözleşme bedeli 10 milyon 750 bin Euro olarak açıklandı. Sözleşme kapsamına giren teslimatlar 2025 – 2027 yıllarında gerçekleştirilecek.