Altınay’dan yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldıran yerli teknoloji

Altınay Savunma Tekno­lojileri AŞ’nin, Türk De­niz Kuvvetleri Komu­tanlığı Donanması’na sunduğu kritik teknolojilerle önemli kat­kılar sağlamayı sürdürdüğü be­lirtildi.

Şirketten yapılan açıkla­maya göre, Kuşkapanı Helikop­ter Yakalama ve Transfer Sistemi ve Gerçek Zamanlı Kızılötesi İz Yönetim Sistemi gibi önemli de­niz sistemleri projelerinde görev alan Altınay Savunma Tekno­lojileri, 2024 yılı itibariyle JP-5 Yakıt Transfer ve Servis Sistemi geliştirme faaliyetlerine de hız kesmeden sürdürüyor. Kuşkapa­nı sisteminde olduğu gibi bu sis­temin de İstif Sınıfı gemilerinde yer alacağı belirtildi.

Askeri operasyonlarda güvenli, hızlı ve verimli yakıt ikmali

Altınay Savunma Teknolojile­ri Genel Müdürü Z. Burak Mer­can, “Sağlayacağımız Helikop­ter Yakalama ve Transfer Sis­temi ile JP-5 Yakıt Transfer ve Servis Sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine yeni girecek olan İstif Sınıfı ge­miler başta olmak üzere donan­mamıza ait diğer mevcut ve yeni gemiler için yurt dışı bağımlılı­ğını ortadan kaldıracak, mütte­fik ülkelerin ihtiyaçları açısın­dan da ülkemizin ihracat potan­siyeline ilave katkı sağlayacak. Şirketimiz, savunma sanayimiz açısından kritik teknolojilere yatırım yapılması suretiyle, ordumuzun operasyonel kabi­liyetlerinin artırılmasına yöne­lik çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” dedi.

JP-5 Yakıt Transfer Sistemi, askeri gemi platformlarına ko­nuşlu helikopterlerin NATO F-44 (JP-5) yakıt ihtiyacını kar­şılıyor. Sistem, helikoptere ya­kıt transferi ile birlikte yakıtın boşaltılması ve yakıtın filtrelen­mesini de sağlıyor. Ayrıca, JP- 5 yakıtının depolama, servis ve tahliye tanklarından separatör aracılığıyla JP-5 İkmal İstasyo­nu’na transferi gibi görevleri de yerine getiriyor. Sistem, gerek güvertede gerekse de uçuş sıra­sında yakıt transferinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bu kapsamlı sistem ile askeri operasyonlarda güvenli, hızlı ve verimli yakıt ikmali ger­çekleştirilerek helikopter ope­rasyonlarının sorunsuz bir şe­kilde yapılması sağlanıyor.

Kuşkapanı ile güvenli yakalama

Altınay Savunma Teknolojileri tarafından, STM ana yükleniciliğinde geliştirilen Kuşkapanı (Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi) ise helikopterlerin gemiye güvenle inişini, sabitlenmesini, hangara çekilmesini ve platforma alınmasını sağlıyor.

Sistem, görüntü işleme teknolojisini kullanarak helikopterin konumunu anlık olarak hesaplıyor ve elde edilen verileri helikopterin yakalanması işlemini gerçekleştirecek olan yakalama aracının konumunu ayarlamak için gerçek zamanlı olarak kullanıyor. Helikopter gemi güvertesine temas ettiği anda, yakalama aracı üzerindeki özel mekanizma, helikopteri emniyete alıyor. Bu sayede iniş alanında herhangi bir personel bulunmasına gerek kalmadan, tek personel kontrol noktasından güvenli bir şekilde süreci yönetebiliyor.