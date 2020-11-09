Altınbaş'ta 'kasım' indirimleri

09 Kasım 2020

Pandemi sürecinden iki yıl önce dijital alana büyük yatırım yapan şirket, bu yıl online satışlarını 3 kat artırdı. İhracatta da İngiltere, Almanya ve Fransa’da online web sitelerindeki satışları aktif hale getiren şirket, e-ihracata ağırlık vermeye başladı. Altınbaş Mücevherat Grup Başkanı Atilla Keskin, “Fiziki mağazalarda yaşanan daralmayı, online ticaret tarafına aktarmak bizim için önemli bir karardı. Bu da aslında hedeflerimize ulaşmamıza olanak sağladı. Dolayısıyla bu dönemde hızlı karar almamızın olumlu sonuçlarını yaşıyoruz” dedi. Altınbaş, yurtiçindeki perakende ağını da genişletiyor. Halen 110 mağazası olan şirket, koronavirüsün etkin olduğu bu dönemde bile 4 yeni mağaza açmış.

'Altın Cuma' geliyor

Yurtdışında da 20 mağazaları olduğunu söyleyen Keskin, "Yaygın satış ağımızla ihracatta geçen yılı yakalamayı hedefliyoruz” dedi. Altınbaş’ın bugünlerde önemli bir indirim kampanyası başlattığı bilgisini de veren Keskin, hem online hem de mağazalarında 1-11 Kasım arasında Halk Günleri düzenlediklerini söyledi. Keskin aynı zamanda bu ayın son haftasında ‘Altın Cuma’ indirimlerinin de olacağını açıkladı. Halk Günleri'nde ürünler yüzde 50’ye varan indirimlerle satılıyor. Altın Cuma’da ise bazı ürünlerde yüzde 50’nin üzerinde indirim yapılacak.