Altınyağ Kombinaları, rakibini satın alıyor
Altınyağ Kombinaları, Özkar Global Gıda hisselerini devralmak için görüşüyor.
Altınyağ Kombinaları, Özkar Global Gıda Ürünleri şirketinin hisselerinin devralınması konusunda görüşmelere başladığını duyurdu.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, Özkar Global Gıda Ürünleri'nin Aydın İli Astim Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 36 bin metrekare alan üzerinde 5 bin 500 metrekaresi kapalı alanda günlük 150 ton kaliteli rafine yemeklik zeytinyağı üretim kapasitesi bulunuyor.
Altınyağ hisseleri saat 16.16'da yüzde 4.5 primle 0.93 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Reuters