Altınyağ, Tekirdağ’da kömür üretimine başladı

13 Temmuz 2020

KERİM ÜLKER

Son dönemin gözde sektörü madenciliğe dev bir firma daha katıldı. Geçtiğimiz günlerde Koza Altın’ın işlettiği Bilecik’teki madeni devralarak sektöre adım atan Gübretaş’ın ardından bu kez de Altınyağ Kombinaları sektöre giren bir başka Türk şirketi oldu.

Türkiye’nin en köklü gıda sanayicilerinden biri olan Altınyağ Kombinaları A.Ş, bu yılın mart ayında başladığı çalışmaları tamamladı ve Trakya’da kömür madenini üretime başlattı.

Altınyağ’dan yapılan açıklamada, “Şirketimizin madencilik alanındaki faaliyetleri kapsamında, Tekirdağ İli sınırları içerisinde kiralanan, Maden Kırma-Eleme zenginleştirme tesisinde, deneme üretimi tamamlanmış olup bugün itibarıyla üretim faaliyetlerine başlanmıştır” denildi.

Yeni ruhsatlarla da ilgileniyor

Bu işletme ile Trakya bölgesinde nispeten kalorisi düşük kömürleri daha verimli hale getirip yerli kaynakların ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen şirket, yeni ruhsatlar için de çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

1962 yılından bu yana bitkisel yağ üretimi yapan Altınyağ Kombinaları A.Ş, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde ayçiçek tohumu, soya fasulyesi, kanola tohumu, keten tohumu, ketencik tohumu, mısırözü tohumu gibi bitkisel yağlı tohumlardan ham yağ, yarı rafine ve tam rafine yağ ile yem sektörü küspe üretiyor.

40 ülkeye ihracat yapan Altınyağ'ın şemsiyesi altında Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları ve Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. gibi şirketler de bulunuyor.