Altınyıldız 5.5 milyon $yatırımla ‘verimliliği’ artıracak

Nurdoğan A. ERGÜN

TSK’nın yanı sıra Amerikan ve Katar ordularının üniforma kumaşlarında da imzası bulunan Altınyıldız, bu yıl kalite ve kapasite artırmak için 5.5 milyon dolarlık yatırım planlıyor. 20 ülkeye kumaş satan şirketin satışlarının yüzde 20’sini kurumsal üniformalar oluşturuyor.

Boyner Grup şirketle­rinden olan ve 1972 yı­lından bu yana yünlü kumaş üretimi gerçekleşti­ren Altınyıldız, kalite ve ka­pasite artırıcı yatırımlarına devam ediyor. Güncel tekno­lojilere göre makine parkını yenilemek için 2023 yılın­da 2.1 milyon dolarlık ya­tırım yapan şirket, bu yıl sürdürülebilirlik ve ener­ji verimliliğini sağlayacak teknolojileri odağına alarak 5.5 milyon dolarlık yatırım yapacak.

“İş süreçle­rimizi daha ileri­ye taşıyacak ya­tırımlarla bir­likte ihracat ve üretim ala­nında da fark­lı planlarımız var” diyen Al­tınyıldız’ın CEO’su Ya­vuz Sökün, “Enerji verim­liliği, kaliteyi artırıcı ve ve­rimlilik hedefi ile en büyük yatırımımız bu sene yeni do­kuma tezgahlarımız olacak.

Bununla birlikte müşterile­rimize en kısa sürede numu­ne hizmeti verme, hızlı ve ka­liteli üretim için de yatırım­larımız olacak” açıklamasını yaptı. Satışların önemli bir kısmını oluşturan kurumsal üniforma satışında ülke ska­lasını arttırmayı hedefledik­lerini anlatan Sökün, gelecek yıllarda kadın koleksiyonla­rında da üretim kapasitesini artırılacağını söyledi.

Cironun %2’si ürün geliştirmeye ayrılıyor

Her yıl cironun yüzde 2’lik kısmını tasarım ve ürün ge­liştirme projelerine harca­dıklarını aktaran Sökün, şir­ket bünyesinde geniş bir tasa­rım merkezi bulunduğunu, bu merkezde her yıl ilkbahar/yaz ve sonbahar/kış, kadın ve er­kek koleksiyonları hazırlan­dığını belirtti.

Ayrıca devamlı yeni elyafların da denemeleri­ni yaparak yeni tasarımlar ge­liştirip ürün gamına ekledik­lerini kaydeden Sökün, “Müş­teri ziyaretleri, fuarlar ve B2B müşteri görüşmelerinde ve­ya müşteri iletişimlerimizde müşterilerimizden gelen ta­lepler üzerine de ürün gamı­mızda geliştirmeler yapabili­yoruz. Ana koleksiyonlarımıza ek olarak kapsül olarak adlan­dırdığımız, sadece müşteriye özel olan koleksiyonlar da ha­zırlıyoruz” dedi.

Müşteriye özel dijital tasarım

Cloud üzerinden koleksiyon hizmeti sunan Digicolor uygu­lamasına da devam ettiklerini ileten Yavuz Sökün, bu uygu­lamanın iyileştirilmesi ve gün­cellenmesi için de yatırımla­ra devam ettiklerini belirtti.

“Müşterilerimiz bu uygulama­yı çok sevdi” diyen Sökün, sü­reci şöyle anlattı: “Müşterile­rimiz en yeni kumaşları veya aradıkları tasarımları ürün kü­tüphanesinde bulup, kendi ta­sarımlarına uyguluyorlar. Kı­yafetleri üzerinde görüyorlar. Sonrasında da istedikleri tasa­rımlardan numune talep ede­biliyorlar. Böylece iş süreçleri­nin de hızlı bir şekilde tamam­lanması sağlanıyor.”

Kullanım ömrünün uzun ol­ması ve “döngüsel” ekonomiye katkısından dolayı hem Tür­kiye hem de dünyada moda de­vi şirketlerin talebinin sürekli arttığını dile getiren Sökün, şunları söyledi: “Global yün ra­kamlarına baktığımızda 2022 yılında dünyada 385 milyon metrelik yünlü kumaş pazarı mevcut.

Altınyıldız olarak biz de bu pazarda 1.3’lük bir payın sahibiz. Ülkemizin en eski ih­racatçılarından biriyiz.” 2023 yılında toplam ihracatları­nın 25 milyon dolar olduğunu açıklayan Sökün, yurtiçinde sevk ettikleri ihracat siparişle­ri ile birlikte bu rakamın 30 mil­yon dolara ulaştığını söyledi.

20 ülkeye yünlü kumaş satılıyor

Geçen yıl yurtiçine 1.6 mil­yon metre kumaş satışı yap­tıklarını kaydeden Sökün, “Amerika, Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Rusya, Fin­landiya, Avustralya ve İspanya başta olmak üzere Japonya ve Avustralya gibi uzak coğrafya­ların da olduğu toplam 20 ülke­ye ihracat gerçekleştiriyoruz” açıklamasını yaptı.

Amerikan ordusunun kumaşı Türkiye’den

Moda sektörünün yanı sıra kurumsal üniforma üretimi de gerçekleştiren Altınyıldız, havayolu şirketleri için kabin personeli üniformaları, asker ve polis üniformaları, turizm sektörü üniformaları için de özellikli kumaşlar üretiyor. İhracat alanındaki önemli bir payın kurumsal üniforma pazarından geldiğini anlatan Yavuz Sökün, “Kurumsal üniforma hikayemiz 2017 yılında TSK’nın bizden üniforma tasarımı istemesiyle başladı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı için özel kumaşlar geliştirdik.

Aradan geçen 7 yılda sadece TSK değil, Amerika ve Katar gibi farklı ülkelerin polis, jandarma ve asker üniformalarında da Altınyıldız kumaşlarının imzası var. Bugün satışlarımızın yüzde 20’sini de kurumsal üniforma satışından elde ediyoruz. 2023 yılında bu alanda 720 bin metre kumaş satışı gerçekleştirdik. 2024 yılında hedefimiz ise 1 milyon metre kumaş” diye konuştu.

Kura karşı dövizli koruma

Her sektörde olduğu gibi enflasyonun sektör üzerinde oldukça etkili olduğunu söyleyen Yavuz Sökün, “Özellikle ham maddemiz olan yünü dışarıdan aldığımız için piyasada yaşanan dalgalanmalar doğrudan bizi etkiliyor. Bu noktada biz de döviz bazında çalışarak enflasyona ve kurdaki dalgalanmalara karşı kendimizi korumaya çalışıyoruz” dedi.