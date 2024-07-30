Altınyıldız 5.5 milyon $yatırımla ‘verimliliği’ artıracak
TSK’nın yanı sıra Amerikan ve Katar ordularının üniforma kumaşlarında da imzası bulunan Altınyıldız, bu yıl kalite ve kapasite artırmak için 5.5 milyon dolarlık yatırım planlıyor. 20 ülkeye kumaş satan şirketin satışlarının yüzde 20’sini kurumsal üniformalar oluşturuyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
TSK’nın yanı sıra Amerikan ve Katar ordularının üniforma kumaşlarında da imzası bulunan Altınyıldız, bu yıl kalite ve kapasite artırmak için 5.5 milyon dolarlık yatırım planlıyor. 20 ülkeye kumaş satan şirketin satışlarının yüzde 20’sini kurumsal üniformalar oluşturuyor.
Boyner Grup şirketlerinden olan ve 1972 yılından bu yana yünlü kumaş üretimi gerçekleştiren Altınyıldız, kalite ve kapasite artırıcı yatırımlarına devam ediyor. Güncel teknolojilere göre makine parkını yenilemek için 2023 yılında 2.1 milyon dolarlık yatırım yapan şirket, bu yıl sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğini sağlayacak teknolojileri odağına alarak 5.5 milyon dolarlık yatırım yapacak.
“İş süreçlerimizi daha ileriye taşıyacak yatırımlarla birlikte ihracat ve üretim alanında da farklı planlarımız var” diyen Altınyıldız’ın CEO’su Yavuz Sökün, “Enerji verimliliği, kaliteyi artırıcı ve verimlilik hedefi ile en büyük yatırımımız bu sene yeni dokuma tezgahlarımız olacak.
Bununla birlikte müşterilerimize en kısa sürede numune hizmeti verme, hızlı ve kaliteli üretim için de yatırımlarımız olacak” açıklamasını yaptı. Satışların önemli bir kısmını oluşturan kurumsal üniforma satışında ülke skalasını arttırmayı hedeflediklerini anlatan Sökün, gelecek yıllarda kadın koleksiyonlarında da üretim kapasitesini artırılacağını söyledi.
Cironun %2’si ürün geliştirmeye ayrılıyor
Her yıl cironun yüzde 2’lik kısmını tasarım ve ürün geliştirme projelerine harcadıklarını aktaran Sökün, şirket bünyesinde geniş bir tasarım merkezi bulunduğunu, bu merkezde her yıl ilkbahar/yaz ve sonbahar/kış, kadın ve erkek koleksiyonları hazırlandığını belirtti.
Ayrıca devamlı yeni elyafların da denemelerini yaparak yeni tasarımlar geliştirip ürün gamına eklediklerini kaydeden Sökün, “Müşteri ziyaretleri, fuarlar ve B2B müşteri görüşmelerinde veya müşteri iletişimlerimizde müşterilerimizden gelen talepler üzerine de ürün gamımızda geliştirmeler yapabiliyoruz. Ana koleksiyonlarımıza ek olarak kapsül olarak adlandırdığımız, sadece müşteriye özel olan koleksiyonlar da hazırlıyoruz” dedi.
Müşteriye özel dijital tasarım
Cloud üzerinden koleksiyon hizmeti sunan Digicolor uygulamasına da devam ettiklerini ileten Yavuz Sökün, bu uygulamanın iyileştirilmesi ve güncellenmesi için de yatırımlara devam ettiklerini belirtti.
“Müşterilerimiz bu uygulamayı çok sevdi” diyen Sökün, süreci şöyle anlattı: “Müşterilerimiz en yeni kumaşları veya aradıkları tasarımları ürün kütüphanesinde bulup, kendi tasarımlarına uyguluyorlar. Kıyafetleri üzerinde görüyorlar. Sonrasında da istedikleri tasarımlardan numune talep edebiliyorlar. Böylece iş süreçlerinin de hızlı bir şekilde tamamlanması sağlanıyor.”
Kullanım ömrünün uzun olması ve “döngüsel” ekonomiye katkısından dolayı hem Türkiye hem de dünyada moda devi şirketlerin talebinin sürekli arttığını dile getiren Sökün, şunları söyledi: “Global yün rakamlarına baktığımızda 2022 yılında dünyada 385 milyon metrelik yünlü kumaş pazarı mevcut.
Altınyıldız olarak biz de bu pazarda 1.3’lük bir payın sahibiz. Ülkemizin en eski ihracatçılarından biriyiz.” 2023 yılında toplam ihracatlarının 25 milyon dolar olduğunu açıklayan Sökün, yurtiçinde sevk ettikleri ihracat siparişleri ile birlikte bu rakamın 30 milyon dolara ulaştığını söyledi.
20 ülkeye yünlü kumaş satılıyor
Geçen yıl yurtiçine 1.6 milyon metre kumaş satışı yaptıklarını kaydeden Sökün, “Amerika, Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Rusya, Finlandiya, Avustralya ve İspanya başta olmak üzere Japonya ve Avustralya gibi uzak coğrafyaların da olduğu toplam 20 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” açıklamasını yaptı.
Amerikan ordusunun kumaşı Türkiye’den
Moda sektörünün yanı sıra kurumsal üniforma üretimi de gerçekleştiren Altınyıldız, havayolu şirketleri için kabin personeli üniformaları, asker ve polis üniformaları, turizm sektörü üniformaları için de özellikli kumaşlar üretiyor. İhracat alanındaki önemli bir payın kurumsal üniforma pazarından geldiğini anlatan Yavuz Sökün, “Kurumsal üniforma hikayemiz 2017 yılında TSK’nın bizden üniforma tasarımı istemesiyle başladı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı için özel kumaşlar geliştirdik.
Aradan geçen 7 yılda sadece TSK değil, Amerika ve Katar gibi farklı ülkelerin polis, jandarma ve asker üniformalarında da Altınyıldız kumaşlarının imzası var. Bugün satışlarımızın yüzde 20’sini de kurumsal üniforma satışından elde ediyoruz. 2023 yılında bu alanda 720 bin metre kumaş satışı gerçekleştirdik. 2024 yılında hedefimiz ise 1 milyon metre kumaş” diye konuştu.
Kura karşı dövizli koruma
Her sektörde olduğu gibi enflasyonun sektör üzerinde oldukça etkili olduğunu söyleyen Yavuz Sökün, “Özellikle ham maddemiz olan yünü dışarıdan aldığımız için piyasada yaşanan dalgalanmalar doğrudan bizi etkiliyor. Bu noktada biz de döviz bazında çalışarak enflasyona ve kurdaki dalgalanmalara karşı kendimizi korumaya çalışıyoruz” dedi.