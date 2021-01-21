Altınyıldız Classics’in online satışları yüzde 160 arttı

Altınyıldız Classics, pandemi nedeniyle online alışverişin öne çıktığı 2020'de online satışlarını yüzde 160 artırdı. Web sitesini ve mobil uygulamalarını yeni yatırımlarla güçlendiren Altınyıldız Classics, online müşteri sayısını da yüzde 75 artırdı.

Altınyıldız Classics’ten yapılan açıklamaya göre, uzaktan çalışmanın yaygınlaşması nedeniyle ürün koleksiyonuna polar, eşofman ve sweatshirt gibi rahat giyim ürünlerini dahil eden Altınyıldız Classics, bu ürünlerin satışlarında da ciddi bir büyüme kaydetti. Ekim 2021’de satışa çıkan bu ürünler kısa sürede en fazla satılan ürünler arasına girdi.

Online koleksiyona özel marka geliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınyıldız Classics Pazarlama ve Online Kanallar Direktörü Onur Uluğ, pandemi nedeniyle yaşam ve alışveriş alışkanlıklarının değiştiği 2020 yılında bu değişime paralel yatırım yaptıklarını söyledi.

Bu yıl online kanallar için hazırladıkları koleksiyonları yeni bir marka altında sunmaya hazırlandıklarını açıklayan Uluğ, şunları kaydetti: “2020 yılında gerek sisteme gerekse insan kaynaklarına önemli yatırım yaptık. Özellikle pandemi nedeniyle değişen müşteri ihtiyaçları çerçevesinde müşteri deneyimini mükemmelleştirecek birçok yeniliğe imza attık. Online kanallarımız için özel bir koleksiyon hazırladık. Bugüne kadar ürün gamımızda olmayan polar, eşofman ve sweatshirt gibi talebin arttığı rahat giyim ürünlerini 2020 yılı Ekim ayında müşterilerimizin beğenisine sunduk. Bu ürünlerimizin ciromuza katkısı kısa sürede yüzde 25’e yaklaştı. 2021 yılında da bu ürünlerimize ilginin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Ayrıca rahatlık ve şıklığın vazgeçilmez parçalarıyla oluşturduğumuz 360 koleksiyonumuzdaki her yöne esneyen pantolon ve gömleklerimizin de çok daha fazla tercih edileceğini düşünüyoruz.”

Rahat giyim ürünleri kadın müşteri sayısını artırdı

Bu yıl için önlerine yüzde 100 büyüme hedefi koyduklarını anlatan Onur Uluğ, online koleksiyona 2020'de kattıkları rahat giyim ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü ve kadın müşteri sayısının artmasını sağladığını aktardı. 2019’da yüzde 10 olan kadın müşteri oranının geçen yıl yüzde 20’ye yaklaştığını bildiren Uluğ, kadınların alışveriş tercihlerinde öne çıkan diğer ürünlerin kazak ve gömlekler olduğunu kaydetti.

Mobil uygulamaya sadakat programı geliyor

Kanallarda bu yıl hayata geçirecekleri yenilikler hakkında da bilgi veren Onur Oluğ, “Geçen yıl pandeminin çok başında Altınyıldız Classics mobil uygulamamızı hayata geçirdik. Bu yıl mobil uygulamamızı daha müşteri deneyimi odaklı bir yapıya kavuşturacağız. Kolay ve hızlı alışveriş imkanı sunduğumuz kanalı sektörde fark yaratacak bir sadakat programı ile taçlandıracağız. Ayrıca e-ticaret altyapımızı da ihtiyaçlara göre hızla entegre edebilmemizi sağlayan bir yazılım revizyonu gerçekleştireceğiz. 2018 yılında mağazalaşma ile başladığımız yurt dışı açılımlarına da pazaryerleri ile devam edeceğiz. Avrupa, Türk cumhuriyetleri ve Asya-Pasifik ülkelerinin önde gelen pazaryerleri ile yurt dışı açılımımızı hızlandıracağız.” şeklinde konuştu.