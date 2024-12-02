Altınyıldız ve Bahariye Mensucat'tan yeni işbirliği

2024 yılında yaklaşık 5 milyon dolar yatırım gerçekleştiren Altınyıldız, Bahariye Mensucat ile yaptığı yeni anlaşma doğrultusunda Avrupa başta olmak üzere küresel pazarlardaki etkinliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Müşteri portföyü ve geniş ihracat ağıyla gücünü daha da pekiştirecek olan iki firma, Türk tekstil sektörünü tüm dünyada başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

Altınyıldız ve Bahariye Mensucat birlikteliği ile ilgili konuşan Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cem Boyner, “Altınyıldız’ın bugün Bahariye Mensucat’la yaptığı bu iş birliğini ‘yuvaya dönüş’ olarak görüyorum. Bu süreçte Bahariye Mensucat’ın bilgi birikimi ve müşteri güveni de bizim için büyük bir avantaj olacak. Ülkemizin tekstil endüstrisindeki rekabet gücünü artırmak, kaliteyi ve çeşitliliği ileriye taşımak en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Bahariye Mensucat’ın yüksek ihracat kapasitesi, müşteri portföyü ve ürün yelpazesini Altınyıldız’ın gücü ve yatırımlarıyla bir araya getirerek yurt dışı pazarlarda önemli bir ivme kaydedeceğimize inanıyoruz. Bununla birlikte bu yeni yapılanma, Türkiye ekonomisine katkı sağlayarak yerel üretimi ve istihdamı destekleme yönünde de kritik bir rol üstlenecek” dedi.

Altınyıldız'ın yıllık ihracat hacmi: 35 milyon dolar

Altınyıldız CEO’su Yavuz Sökün ise “Altınyıldız, Türkiye’nin tekstil gücünü ihracat ile tüm dünyaya taşıyan şirketlerin başında geliyor. Ülkemizin en eski ihracatçılarından biriyiz. Şirketimizin yıllık 35 milyon dolara ulaşan bir ihracat rakamı var. Sektörün en güçlü oyuncularından olan Bahariye Markası ile ihracatta vites yükselteceğiz” dedi.

74 yıllık bilgi ve birikim

Üretiminin büyük kısmını Avrupa ülkelerine ihraç eden 74 yıllık firma Bahariye Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Topbaş, anlaşma ile ilgili görüşlerini, “74 yıllık derin bilgi ve birikimimiz ve kaliteli ürünlerimizle uluslararası pazarlara hizmet ediyoruz. Altınyıldız gibi yenilikçi, vizyoner ve köklü bir yapının Bahariye Mensucat’ın hikayesini daha da ileriye taşıyacak olması, bizim için gurur verici” diyerek dile getirdi.