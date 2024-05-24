Altınyıldız'dan ihracatta rekor büyüme

Altınyıldız, 1952 yılında kurulduğundan bu yana geçen 70 yılı aşkın zamandır Türkiye'deki tekstil sektörünün lokomotif şirketlerinden biri olarak yolculuğuna devam ediyor.

Çerkezköy’de 62 bin metrekarelik kapalı alanda, 1000’e yakın çalışanı ile Türkiye'nin en büyük entegre yünlü kumaş üreticilerinden olan Altınyıldız, Türkiye'nin tekstil gücünü dünyaya taşıyor.

2023 yılında 2,1 milyon dolarlık yatırımla üretim kapasitesini artıran Altınyıldız, son iki yılda pazar payında yüzde 30, ihracatta ise yüzde 70 büyüme yakaladı.

Yünlü kumaşta da Türkiye'nin lideri olan Altınyıldız’ın 2024 hedefi iç piyasada 1,5 milyon metre olmak üzere toplam 5 milyon metre kumaş satışı gerçekleştirmek. Bu hedef ile Türkiye pazarındaki liderliğini korumanın ötesinde, kendi sektöründe pazar payını da artırmayı hedefliyor. 2023 yılı cirosunu 1,8 milyar TL olarak ortaya koyan markanın, önümüzdeki 5 yıllık dönemde hedefi ise çift haneli büyüme rakamlarına ulaşmak.

Altınyıldız CEO’su Yavuz Sökün, "İşimizin ana malzemesi yün. Yün dünya tekstil sektörü için de önemli bir yere sahip. Kullanım ömrü uzun ve “döngüsel” ekonomiye katkı sağlıyor. Bu yüzden hem Türkiye’de hem de dünyada moda devi şirketlerin talebi sürekli artıyor. Global yün rakamlarına baktığımızda da 2022 rakamlarına göre dünyada 385 milyon metrelik yünlü kumaş pazarı mevcut. Altınyıldız olarak biz de bu pazarda 1.3’lük bir pay sahibiz” ifadelerini kullandı.

Türk kumaşı 20 ülkeye ihraç ediliyor

Altınyıldız’ın Türkiye’nin yün kalitesi ve tekstil gücünü ihracat ile tüm dünyaya taşıyan şirketlerin başında geldiğini söyleyen Yavuz Sökün, açıklamalarına şöyle devam etti: "Ülkemizin en eski ihracatçılarından biriyiz. Şirketin yıllık toplam ihracatı 2023 Yılında 25 milyon dolar oldu. Yurtiçinde sevk ettiği ihracat siparişleri ile birlikte bu rakam 30 milyon dolara ulaşıyor. 2023 yılında yurtiçine 1,6 milyon metre kumaş satışı gerçekleştirdik ve yurt içi yünlü kumaş piyasasında pazar lideriyiz. Amerika, Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Rusya, Finlandiya, Avustralya ve İspanya başta olmak üzere Japonya ve Avustralya gibi uzak coğrafyaların da olduğu toplam 20 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz."

Dünyanın ordusunu Altınyıldız giydiriyor

İhracat alanındaki önemli bir payın da kurumsal üniforma pazarından geldiğini belirten Sökün, "Kurumsal üniforma hikayemiz 2017 yılında TSK’nın bizden üniforma tasarımı istemesiyle başladı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı için özel kumaşlar geliştirdik. Aradan geçen 7 yılda sadece TSK değil, Amerika ve Katar gibi farklı ülkelerin polis, jandarma ve asker üniformalarında da Altınyıldız kumaşlarının imzası var. Bugün satışlarımızın yüzde 20’sini de kurumsal üniforma satışından elde ediyoruz. 2023 yılında bu alanda 720 bin metre kumaş satışı gerçekleştirdik. 2024 yılında hedefimiz ise 1 milyon metre kumaş" dedi.