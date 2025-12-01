Altun Gıda hedeflerini açıkladı: Mısır ve Güney Afrika’da üretim Romanya’da ise depolama tesisi

Halka arz sonrası yurt dışı yatırımlarını artacaklarını kaydeden Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anıl Altun, 2025 yılında halka arz için adım attıkları söyledi. Altun, “Bu süreç, şeffaflık, kurumsallaşma ve uluslararası standartlarda raporlama kültürümüzü güçlendirirken, şirketin marka bilinirliğini ve yatırım kapasitesini artıran stratejik bir zemin oluşturuyor. Halka arzla birlikte ihracatı artıracak şirket satın almaları ve üretime yönelik yeni yatırımları gündeme alacağız. Global entegre bir gıda şirketine dönüştürmeyi hedeflediğimiz Altun Gıda için gelecek planlarımız arasında Mısır ve Güney Afrika’da üretime başlamak veya Romanya’daki depolama tesisinde kapasite artışı gerçekleştirmek bulunuyor. Ajandamızda uluslararası entegre bir gıda şirketi olmak var” diye konuştu.

Hatay Dörtyol’a robotik paketleme hattı kurdu

Altun, son iki yılın şirket için bir dönüşüm dönemi olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Hatay Dörtyol’daki robotik paketleme hattı yatırımımızla, üretim süresini üç günden bire indirirken, kapasitemizi 10 kata yakın artırarak 918 bin tona çıkardık. Yaptığımız stratejik yatırımlar ve bütüncül operasyonel iyileştirmelerin etkisiyle ihracat hacmimizi ilk 10 ayda döviz bazında yüzde 33 oranında artırdık. Yıl sonunda ise bu artışı döviz bazında yüzde 50 seviyesine taşımayı hedefliyoruz.”

Jeotermal sera yatırımı için IFC ve EBRD ile görüşüyor

2026 yılında küresel gıda sektörünü teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşümün, güçlü tedarik zinciri yönetiminin ve artan uluslararası rekabetin şekillendireceğini aktaran Anıl Altun, “Altun Gıda’nın verimlilik odaklı yatırımlarını sürdürerek üretimde teknoloji kullanımını artırmayı, pazar çeşitliliğini güçlendirmeyi ve ihracat kapasitemizi genişletmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji uygulamalarının üretim süreçlerine entegrasyonunu ve operasyonel verimliliğini artıran dijital çözümler, çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmenin yanında sürdürülebilir büyüme modelimizi de güçlendirecek. 2026, şirketimiz için teknoloji, sürdürülebilirlik ve küresel rekabette güçlenmenin yılı olacak” dedi. Yeni jeotermal sera yatırımlarıyla da ilgilendiklerini paylaşan Altun, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile finansman görüşmeleri yaptıklarını söyledi.

Portföyümüz MENA bölgesine yayıldı

ALT Capital Holding bünyesindeki Altun Capital ve ALT Capital GSYO, yatırımları hakkında bilgi veren Anıl Altun, “Altun Capital’de ABD, Avrupa, Latin Amerika ve MENA eksenine yayılan portföyümüz; çoklu bölge stratejisinin risk dağıtma etkisini net biçimde ortaya koydu” dedi. Yakın zamanda gerçekleştirilen “Doğan Burda” satın alımıyla medya alanındaki ilk yatırımlarını hayata geçirdiklerini hatırlatan Anıl Altun, şirketin Big Media & Technology adıyla yeniden konumlandırılmasının; dijitalleşme, yapay zekâ entegrasyonu ve medya teknolojilerine odaklanan yeni bir dönemi temsil ettiğini belirtti. ALT Capital GSYO’da amaçlarının, yalnızca finansal kaynak sağlamak değil; aynı zamanda bilgi, deneyim ve stratejik iş birlikleriyle yatırım yapılan şirketlere uzun vadeli değer katmak olduğunu ifade etti.