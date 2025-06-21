Altun Gıda, Karya Doğal Tarım’ı satın aldı

Karya’nın akıllı tarım uygu­lamalarında ulaştığı seviyenin, Altun Gıda’nın sürdürülebilir büyüme stratejisi ile uyum gös­terdiğinin altını çizen Altun Gı­da Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, “Tarımda verim, kalite ve sürdürülebilirlik artık birbi­rinden ayrı düşünülemez. Kar­ya Doğal Tarım Üretim ve Sera­cılık, bu üç alanın kesişiminde duran iyi örneklerden bir tane­si. Jeotermal enerjiyle 12 ay üre­tim yapılabilen, topraksız tarım sistemiyle birim metrekarede maksimum verim sağlayan bu tesis sayesinde yüksek kaliteli üretimi güçlü ihracat ağımızla buluşturarak, sadece şirketimi­ze değil, Türk tarımına da uzun vadeli değer kazandırmayı he­defliyoruz. Bu yatırım, Altun Gı­da’nın jeotermal seracılık ala­nındaki yatırımlarının ilk adımı oldu. Jeotermal seracılık ala­nındaki büyüme stratejimizin ilk adımını oluşturan bu yatırı­mın ardından, gelecek dönem­lerde de sera kapasitemizi artır­mayı hedefliyoruz” değerlendir­mesinde bulundu.

Halka arza hazırlanıyor

Buarada Türkiye’nin önde ge­len yaş meyve ve sebze üretici­lerinden Altun Gıda, halka arz için SPK’ya başvurusunu yap­tı. Şirketten yapılan açıklamada “2024 yılında özkaynakların­dan 101,65 milyon liralık tam ro­botik, otomasyon ve yapay zekâ destekli paketleme makinesi yatırımını devreye alarak işle­me kapasitesini 10 kat artırdı; kalite kontrolü ve ihracat plan­lamasında global ölçekte reka­bet gücünü pekiştirdi. Yılda 100 bin ton satış hacmine ulaşan Al­tun Gıda’nın Romanya’daki te­darik zincir merkezi SC Unif­rutti, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeye tek noktadan ihracat yapma konusunda şirketin ope­rasyonuna verim kazandırıyor. Avrupa’nın en büyük soğuk hava ve tedarik zinciri merkezlerin­den biri olan SC Unifrutti, Tür­kiye’nin yanı sıra, Yunanistan, Arjantin, Güney Afrika, İtalya ve Çin gibi dünya pazarlarından da ürün tedarik ederek yıl boyunca ürün çeşitliliğini koruyor. Altun Gıda, yaş meyve sebzenin yanın­da aynı zamanda farklı coğraf­yalara tedarik ettiği ürün port­föyüyle global gıda ihracatında güçlü bir oyuncu konumunda yer alıyor” denildi.

Altun Gıda, Adana ve Hatay’da toplam 3 bin 400 dekarlık ekili alanda modern tarım teknolojile­ri kullanarak, yüksek kalite stan­dartlarında narenciye, sebze ve meyve üretimi gerçekleştiriyor.

2020 yılında kurulan ve jeoter­mal kaynak zenginliğiyle öne çı­kan Karya Doğal Tarım Üretim ve Seracılık, yaklaşık 30 bin met­rekarelik alanda topraksız tarım yöntemiyle, yılda yaklaşık 2 bin ton salkım domates üretiyor.