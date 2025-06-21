Altun Gıda, Karya Doğal Tarım’ı satın aldı
Altun Gıda, Afyonkarahisar’da jeotermal ve güneş enerjisi kullanarak domates üretimi yapan Karya Doğal Tarım Üretim ve Seracılık’ı satın aldı.
Karya’nın akıllı tarım uygulamalarında ulaştığı seviyenin, Altun Gıda’nın sürdürülebilir büyüme stratejisi ile uyum gösterdiğinin altını çizen Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, “Tarımda verim, kalite ve sürdürülebilirlik artık birbirinden ayrı düşünülemez. Karya Doğal Tarım Üretim ve Seracılık, bu üç alanın kesişiminde duran iyi örneklerden bir tanesi. Jeotermal enerjiyle 12 ay üretim yapılabilen, topraksız tarım sistemiyle birim metrekarede maksimum verim sağlayan bu tesis sayesinde yüksek kaliteli üretimi güçlü ihracat ağımızla buluşturarak, sadece şirketimize değil, Türk tarımına da uzun vadeli değer kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yatırım, Altun Gıda’nın jeotermal seracılık alanındaki yatırımlarının ilk adımı oldu. Jeotermal seracılık alanındaki büyüme stratejimizin ilk adımını oluşturan bu yatırımın ardından, gelecek dönemlerde de sera kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Halka arza hazırlanıyor
Buarada Türkiye’nin önde gelen yaş meyve ve sebze üreticilerinden Altun Gıda, halka arz için SPK’ya başvurusunu yaptı. Şirketten yapılan açıklamada “2024 yılında özkaynaklarından 101,65 milyon liralık tam robotik, otomasyon ve yapay zekâ destekli paketleme makinesi yatırımını devreye alarak işleme kapasitesini 10 kat artırdı; kalite kontrolü ve ihracat planlamasında global ölçekte rekabet gücünü pekiştirdi. Yılda 100 bin ton satış hacmine ulaşan Altun Gıda’nın Romanya’daki tedarik zincir merkezi SC Unifrutti, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeye tek noktadan ihracat yapma konusunda şirketin operasyonuna verim kazandırıyor. Avrupa’nın en büyük soğuk hava ve tedarik zinciri merkezlerinden biri olan SC Unifrutti, Türkiye’nin yanı sıra, Yunanistan, Arjantin, Güney Afrika, İtalya ve Çin gibi dünya pazarlarından da ürün tedarik ederek yıl boyunca ürün çeşitliliğini koruyor. Altun Gıda, yaş meyve sebzenin yanında aynı zamanda farklı coğrafyalara tedarik ettiği ürün portföyüyle global gıda ihracatında güçlü bir oyuncu konumunda yer alıyor” denildi.
Altun Gıda, Adana ve Hatay’da toplam 3 bin 400 dekarlık ekili alanda modern tarım teknolojileri kullanarak, yüksek kalite standartlarında narenciye, sebze ve meyve üretimi gerçekleştiriyor.
2020 yılında kurulan ve jeotermal kaynak zenginliğiyle öne çıkan Karya Doğal Tarım Üretim ve Seracılık, yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda topraksız tarım yöntemiyle, yılda yaklaşık 2 bin ton salkım domates üretiyor.