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“Altunsa ve Mahmood ile globale imzamızı atıyoruz”

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, İSO ve TİM’in listelerinde üst sıralarda yer alan grubun katma değerli ihracatıyla da dikkat çektiğini belirterek, “Gıda sektöründeki markalarımız Altunsa ve Mahmood ile global pazara imzamızı atıyoruz” dedi.

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“Altunsa ve Mahmood ile globale imzamızı atıyoruz”
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Güneş DOĞDU SOYLU

Gıda, içecek, tarım, hay­vancılık, kişisel bakım, hijyen, lojistik, amba­laj ve tekstil gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Altunkaya Şir­ketler Grubu, 45 yıllık tecrübe­siyle “Hayatın Her Alanında” slo­ganıyla dünya genelinde tüketi­cilere yenilikçi ve kaliteli ürünler sunmayı hedefliyor. Grup aynı za­manda İSO’nun Türkiye’nin En Büyük Sanayi Kuruluşları Liste­si ve TİM’in Türkiye’nin En çok İhracat Yapan Şirketi Listesinde şirketleriyle temsil ediliyor.

“Gıdada pazara yön veren markalarımız var”

Altunkaya Şirketler Grubu Yö­netim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, gıda sektörünün bü­yüme stratejilerinde kritik bir öneme sahip olduğunu belirte­rek, “Altunsa ve Mahmood gi­bi pazara yön veren, yenilikçi ve müşteri odaklı çözümler sunan iki önemli markaya sahip olma­nın avantajlarını yaşıyoruz” dedi.

Gıda sektöründeki markaları hakkında bilgiler veren Mahsum Altunkaya, Altunsa’nın geniş ürün yelpazesi içinde toz içecek, süt tozu, domates salçası, yemek­lik yağ çeşitleri, makarna, kon­serve gıdalar, bakliyat ve hububat gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra soslar, kahvaltılık ürünler ve pastacılık malzemelerinin yer al­dığını iletti.

Hem ev mutfakları­na hem de endüstriyel mutfakla­ra hitap eden bu çeşitliliğin kali­te ve lezzeti bir arada sunduğunu vurgulayan Altunkaya, Mahmo­od markası hakkında da şu bilgi­leri verdi: “Mahmood Rice, özel­likle basmati pirinç başta olmak üzere farklı pirinç çeşitleriyle global pazarda yoğun ilgi görü­yor.

Mahmood Tea, siyah ve yeşil çay çeşitleriyle her damak zev­kine hitap ederken, Mahmood Coffee, instant kahve, geleneksel Türk kahvesi ve yeni trend kahve çeşitleriyle kahve severe hizmet ediyor. Türkiye’nin son 10 yıl­dır en fazla ihracat gerçekleşti­ren markası olan Altunsa, bu ba­şarısıyla global pazardaki itibarı ve tüketiciler tarafından yüksek tercih edilme oranını kanıtladı.”

Mahmood Coffee’nin, kah­ve pazarındaki güçlü konumu­nu sürekli yeni yatırımlarla bü­yüttüğüne dikkat çeken Mahsum Altunkaya, “İnovatif yaklaşım­larıyla tüketicilerin beğenisini kazanan Mahmood Coffee, 3'ü 1 arada, 3'ü 1 arada sütlü köpük­lü, 2'si 1 arada gibi mix kahve çe­şitlerinin yanı sıra gold, klasik, cappuccino, Türk kahvesi ve di­bek kahvesi gibi farklı lezzetler­le raflarda yerini alıyor. Marka­nın yeni ürün gamı olarak soğuk kahve kategorisine eklenen Lat­te ve Mocha çeşitleri, tüketiciler tarafından kısa sürede beğenil­di. Mahmood Coffee, sıcak kah­velerde yakaladığı başarıyı soğuk kahve segmentinde de tekrarla­mayı hedefliyor” dedi.

50 ülkede tüketicilerle buluşan Mahmo­od Tea’nin ise geleneksel çay lez­zetlerini modern üretim teknik­leriyle birleştirerek çay sektö­ründe fark yarattığını öne süren Maksum Altunkaya, “Sri Lan­ka'nın seçkin çay çiftliklerinden özenle seçilen çay yaprakları, ti­tiz kontrol süreçlerinden geçe­rek yüksek kaliteli ürünler hali­ne getiriliyor. Geleneksel siyah ve yeşil çay çeşitlerine ek olarak, bitki çayı ve meyve çayı gibi yeni­likçi seçeneklerle ürün yelpaze­sini sürekli genişleten Mahmood Tea, çevreye duyarlı üretim anla­yışıyla güven ve lezzeti bir araya getiriyor” diye konuştu.

“Sonsepet: e-ticaretin güvenilir adresi oldu”

Son olarak e-ticaret platform­ları Sonsepet hakkında da bil­giler veren Maksum Altunka­ya, şunları kaydetti: “e-ticaret platformumuz Sonsepet online alışveriş yapmak isteyen kulla­nıcılar için güvenli ve kolay bir alışveriş deneyimi sunuyor. Tür­kiye'nin en büyük online alışve­riş siteleri arasında yer alan Son­sepet, Altunkaya güvencesiyle kaliteli ürünleri geniş bir yelpa­zede tüketiciyle buluşturuyor. Geniş ürün yelpazesi, uygun fi­yatlar, kaliteli ürünler, kolay iade ve değişim imkanı, hızlı teslimat ve güvenli ödeme seçenekleri ile alışverişinizi en verimli şekilde yapmanızı sağlıyoruz.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL