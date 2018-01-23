Amadeus ve Corebit’ten acenteler için yeni çözüm

23 Ocak 2018

Amadeus Türkiye ve Corebit, seyahat acenteleri ve kurumsal firmaların seyahat politikalarına uygun rezervasyon ve biletleme yapabilecekleri, yeni teknoloji çözümü ‘bizitravel’ için işbirliğine imza attı.

Küresel seyahat endüstrisi için teknoloji çözümleri sağlayıcısı ve işlemcilerinden Amadeus ve Corebit’in işbirliğiyle sektöre sunulacak olan “bizitravel” ürünü, seyahat politikası ve biletlemenin yanı sıra onay akışları, uçuş takibi, masraf yönetimi ve raporlama gibi ihtiyaçları da karşılayacak.

Teknoloji çözümleriyle seyahat acentelerinin ihtiyaçlarını ön planda tuttuklarına vurgu yapan Amadeus Türkiye Genel Müdürü Eric Willems, “Her zaman acentelerimize maksimum fayda sağlamak için çalışıyoruz. Ürün stratejimizi acentelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyoruz. Bizitravel, kolay kullanımı, kolay konfigurasyon ve hızlı implementasyonu sayesinde kurumlara çok uygun ve ölçeklenebilir bir sistem. Bizitravel ile şirketlerin çalışabileceği bir çözüm sunarak acentelerimizin iş hacimlerini artırmayı, işlerini geliştirmelerine yardımcı olacak ileri teknoloji çözümler sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bizitravel maliyet avantajı sağlayacak

Geliştirdikleri “bizitravel” sistemiyle hem acentelere hem kurumsal firmalara birçok avantaj sunacaklarını belirten Corebit Kurucu Ortağı Yusuf Önder Us, “Yeni teknoloji çözümümüzü Amadeus ile acentelere ve kurumsal firmalara taşımak bizleri heyecanlandırıyor. Geliştirdiğimiz yeni çözüm “bizitravel” ile sunacağımız avantajları iki farklı çatı altında değerlendiriyoruz. Bunlardan birincisi acenteler için sunacağımız avantajlar. Acentelerimiz daha verimli çalışarak, zamanı daha iyi yönetebilecekler. Yeni ürünümüz acentelere, çok yüksek yatırım maliyetleri gerektiren ve sürekli takip edilmesi gereken teknolojiyi uygun fiyatla alıp rekabet edebilir konuma gelmesi için destek olacak. Mesai saatleri dışında da çalışan bir sistemle kullanıcılara ihtiyaç duydukları anda rezervasyon ve biletleme yapabilme olanağı ve kendi anlaşmalı uçak ve otel fiyatlarını müşteriye yansıtabilme gibi imkanlar sunacak” dedi.

Bizitravel’in kurumsal firmalara sağlayacağı avantajları da anlatan Us, “Kendi kendilerine planlama ve biletleme ile firma çalışanları zamandan tasarruf edecek. Firmalar, seyahat politikaları çerçevesinde anlaşmalı havayolu ve otel fiyatlarını kullanırken aynı zamanda raporlama da yapabilecekler. Böylece ciddi bir maliyet avantajının da elde edileceğini öngörüyoruz. Bütün kurum için tek bir merkezi sistem ihtiyaçları karşılayacak ve kurumlar çalışanlarının seyahat güvenliği için kimin nerede olduğunu anlık görebilecek. 7/24 mobil ve web sitesinden biletleme ve rezervasyon imkanı sayesinde işlemlerini kolaylıkla halledebilecek” diye konuştu.