Amadeus yeni çözümlerini Emitt Fuarı’nda tanıtacak

17 Ocak 2018

Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan 22. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT, 25-28 Ocak 2018 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. 80’in üzerinde ülkeden 5 bin firma ve markayı bir araya getirmeyi hedefleyen EMITT 2018, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Geliştirdikleri yeni çözümlerin tanıtımını Emitt Fuarı’nda yapacaklarını belirten Amadeus’un Türkiye Genel Müdürü Eric Willems, “Turizm sektörünü buluşturan en büyük fuarlardan biri olan Emitt Fuarı her yıl çok sayıda katılımcıyı ağırlıyor. Bu fuarda yeni çözümlerimizi tanıtacak olmaktan dolayı heyecanlıyız. Fuar sayesinde hem yeni çözümlerimizi yakından tanıtabileceğiz hem de müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Fuarda yeni çözümlerimizin tanıtımını yaparak sektör oyuncularına sunacağı katkıları anlatacağız. 4 gün boyunca Salon 7, B740 standında olacağız” dedi.

Teknolojik dönüşümün turizm endüstrisini de değiştireceğini belirten Willems, “2030 yılına kadar seyahat teknolojileri daha da gelişecek. Seyahat edecek olan kişiler seyahatlerini satın almadan önce 3 boyutlu olarak deneyimleyerek seçimlerini yapacaklar. 2030 yılına kadar bütün sektörün bu teknolojiye adapte olacağını düşünüyorum. Teknoloji ve hizmetler arasındaki dengeyi yolcuların ihtiyaçları doğrultusunda belirlemek gerekiyor” dedi.