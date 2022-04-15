Amazon ABD'de satıcılardan yakıt ve enflasyon ücreti isteyecek

Şirketin satıcılara gönderdiği mesajda, enflasyonun son aylarda önemli ölçüde artması nedeniyle böyle bir uygulamanın hayata geçirileceği bilirtildi.

Amazon'un depolama ve nakliye hizmetlerini kullanan üçüncü taraf yapan satıcılara yüzde 5'lik "yakıt ve enflasyon ek ücreti" uygulanacağı belirtilen mesajda, uygulamanın 28 Nisan'da başlayacağı bildirildi.

Şirketin mesajında, ek ücret uygulamasının kalıcı olmayacağı belirtilerek, "Önemli maliyet artışları yaşadık ve satış ortaklarımız üzerindeki etkiyi azaltmak için mümkün olan her yerde bunları absorbe ettik." ifadesi kullanıldı.

Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, CNBC kanalına verdiği röportajda, salgın, enflasyon ve savaşın maliyetlerinin şirketin karşılayamayacağı kadar yüksek olduğunu ifade etti.

Satıcılara uygulanacak ek ücretin, şirketin enflasyon, salgın ve Ukrayna'daki savaşa bağlı artan maliyetlerle karşı karşıya kalması nedeniyle gerekli bir adım olduğunu savunan Jassy, "Belli bir noktada, tüm bu maliyetleri karşılamaya devam edemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de enflasyon martta yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.