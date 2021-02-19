Amazon, ABD'ye depo yatırımlarını hızlandırdı

Hilal SARI

Pandeminin milyonlarca tüketiciyi online’a yönlendirmesi sayesinde gücüne güç katan Amazon gibi online ticaret devleri, artık ABD gibi gelişmiş ekonomilere bile doğrudan yabancı yatırım gelmesine neden oluyor. Lojistik ve depo yatırımlarının hem ABD’de hem dünyada artması beklendiği bir dönemde, Fransız, Alman ve Koreli şirketlerden ABD’ye lojistik yatırımlar gerçekleşmekte. The Wall Street Journal’da konuya ilişkin yer alan habere göre bu yatırımların arkasında Amazon gibi devlerin ivmesiyle daha fazla lojistik hizmete ve depoya ihtiyaç duyulacağı beklentisi.

Önceden ofis ve otel alan, şimdi depo alıyor

Yabancı gayrimenkul yatırımcıları, ABD’de daha önce Manhattan gibi ofislerle dolu şehirlere veya sahil kentlerindeki otellere yatırım yaparken, şimdi bu yatırımcıların ibreyi lojistik sektöründe mülk sahibi olmaya çevirdiği belirtiliyor. Yatırımcıların umudu ve beklentisi ise giderek daha fazla depoya ve dağıtım merkezine ihtiyaç duyan Amazon gibi e-ticaret şirketlerine kiralayarak sürdürülebilir gelir elde etmek. Pandemi yılında ABD gayrimenkul sektörüne doğrudan yabancı yatırımların yüzde 31 düşmesine rağmen, lojistikteki beklentiler bu alanda mülklere ilgiyi artırarak yabancı yatırım çekebiliyor.

AXA ve Allianz da yatırımcılar arasında

Fransız AXA Investment Managers, aralık ayında Cabot Properties’den ABD’deki 27 lojistik tesis satın aldı ve bu tesisler için toplamda 875 milyon dolar ödedi. Aynı ay içinde Almanya’nın Allianz Real Estate’i Crow Holdings’le birlikte bir joint venture kurarak ABD lojistik biriminin yüzde 49’lık payını aldı.

Güney Koreli şirketlerin ABD’deki ticari gayrimenkul alımı 2020’de yüzde 88 artışla 5,2 milyar dolara yükselmiş. WSJ haberine göre bu artışın önemli bir kısmı da depo yatırımları. Real Capital Analytics’ten Jim Costello, pandemide artan e-ticaretin dağıtım merkezi ihtiyacını artırdığını, bunun da bu alandaki alımları hızlandırdığını söylüyor.

Hindistan’da perakendeciler: Amazon yasaklansın

Amazon’un Hindistan’da küçük tüccarı korumak için yabancı yatırımlara getirdiği yeni kısıtlamalardan kaçabildiğinin Reuters tarafından ortaya çıkartılması ise ülkedeki perakende örgütlerden “yasaklansın” çağrısına neden oldu. Reuters’ın haberinde Amazon ve Walmart’ın e-ticaret şirketi Flipkart’ın yereldeki oyunculara zarar verecek şekilde hükümetin kısıtlamalarından kaçmanın yolunu bulduğu aktarılıyor. Şirketler ise kanun nezdinde yanlış bir şey yapmadıklarını savunuyor. Dünyanın en kalabalık nüfuslu

2. ülkesi Hindistan’da 80 milyon perakende zinciri temsil eden Confederation of All India Traders (CAIT) “Reuters’ın haberindeki şok edici bilgiler Amazon operasyonlarının Hindistan’da derhal yasaklanması için yeterli” açıklaması yaptı. CAIT’in çağrısı Ticaret Bakanlığı’ndan ne yanıt alacak henüz belirsiz ancak Amazon ve Walmart’ı temsil eden bir lobi grubu, Reuters tarafından görülen bir mektupta şimdiden Hindistan hükümetine yabancı yatırımcılar için e-ticaret kurallarını sıkılaştırmaması çağrısı yapmaya başladı.

Türkiye’de de yer baktığı konuşuluyor

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ivmelenen e-ticaret bazı şirketlerin depo yatırımlarını ikiye hatta üçe katlamasına neden olurken, DÜNYA’ya konuşan Amazon’a yakın kaynaklar şirketin Türkiye’de bir dağıtım merkezi için yer baktığının konuşulduğunu aktarıyor. Depoların 2020’de tam kapasiteye ulaşması sonrası lojistik sektöründe tüm oyuncular stratejilerini yeni geleceğe göre yeniden tasarlıyor. Amazon sadece sektörlere etkisi, pandemi döneminde sendikalarla yaşadığı çatışmalar ve depo yatırımlarıyla değil, kurucusu Jeff Bezos’un dünyanın en zengini olmasıyla da dünya basınında yer buluyor. Bezos geçtiğimiz günlerde Tesla hisselerinin yüzde 2,4 düşmesi sonrası Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Elon Musk’tan “dünyanın en zengini” unvanını geri almıştı.