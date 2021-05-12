Amazon Avrupa'da 250 milyon eurodan fazla vergiden kurtuldu
Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, dünyanın en büyük internet alışveriş şirketi Amazon'a 250 milyon euro üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararını iptal etti.
Merkezi Lüksemburg'ta bulunan AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Amazon'un AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı Lüksemburg'un vergi sistemiyle Amazon grubuna bağlı şirkete seçici biçimde avantaj sağlamadığına hükmetti.
Kararda, AB Komisyonu'nun iddialarını yeterli biçimde kanıtlayamadığı belirtilerek, Amazon'u cezalandıran kararın iptal edildiği belirtildi.
AB Komisyonu 2017 yılında, Amazon'un Lüksemburg'da faydalandığı vergi uygulamalarını yasa dışı bulmuş ve şirketin 250 milyon euroluk vergiyi faiziyle birlikte geri ödemesine karar vermişti.