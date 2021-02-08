Amazon Avrupa’nın elektriği Mitsubishi ve Shell’den

Amazon’un 2040 yılında sıfır karbon salınımı hedefi kapsamında yenilenebilir enerji kullanacağını Avrupa’daki tesislerinde kullanılacak 280 megawattlık elektriği Mitsubishi’nin yenilenebilir enerji şirketi Eneco ve Shell sağlayacağı duyuruldu.

Mitsubishi ve Shell tesislerin enerjisi için Hollanda açıklarında rüzgar türbinleri kuracağı belirtildi. 2023 yılında faaliyete geçmesi beklenen Mitsubishi’nin rüzgar santrali projesi, 130 megawatt enerji sağlayacak. Shell ise 250 megawattlık elektrik sağlayacak.

Aynı zamanda 100. yılını kutlayan Mistubishi’nin anlaşması, Japonya’da yatırımcıların temiz enerjiye odaklanmaları ve kömür gibi fosil yakıtlardan uzaklaşmaları sonrasında geldi. Eneco ve Shell geçtiğimiz yıl birlikte girdikleri bir ihalede Hollanda açıklarında 750 megawattlık bir rüzgar çiftliği kurma hakkı elde etmişlerdi.