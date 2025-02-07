Amazon, AWS’deki büyüme yavaşlamasıyla 90 milyar dolar piyasa değeri kaybetti

Amazon’un dördüncü çeyrek kazanç raporunun açıklanmasının ardından şirket hisseleri, beklentilerin altında kalan satış tahminleri ve Amazon Web Services (AWS) gelirlerindeki büyüme yavaşlaması nedeniyle düşüş yaşadı. Hisseler, uzatılmış işlemlerde yüzde 5’e kadar gerilerken, şirketin toplam piyasa değerinden yaklaşık 90 milyar dolar silindi. Gün sonunda ise hisse senedi yüzde 4,2 kayıpla kapandı.

AWS beklentileri karşılayamadı

Amazon’un bulut bilişim birimi AWS, yıllık bazda yüzde 19 büyüyerek 28,79 milyar dolar gelir elde etti. Ancak bu rakam, analistlerin 28,87 milyar dolarlık beklentisinin altında kaldı. AWS’deki büyümenin yavaşlaması, son dönemde Microsoft ve Google gibi rakip şirketlerin de benzer şekilde bulut gelirlerindeki yavaşlamayı rapor etmesiyle dikkat çekti.

Amazon’un Finans Direktörü Brian Olsavsky, AWS’deki büyümenin ilerleyen çeyreklerde ivme kazanacağını savunsa da yatırımcıların, bulut bilişim sektöründeki yavaşlama nedeniyle tedirgin olduğu görülüyor.

Birinci çeyrek satış tahminleri hayal kırıklığı yarattı

Amazon, ilk çeyrek için 151 ila 155 milyar dolar arasında bir gelir tahmini açıkladı. Bu rakam, analistlerin 158 milyar dolarlık beklentisinin altında kaldı. Şirketin tahminlerini etkileyen unsurlar arasında geçen yıl düzenlenen ve bu yılın aynı döneminde tekrarlanmayan “Artık Gün” (Prime Day) kampanyasından kaynaklanan yaklaşık 2 milyar dolarlık bir gelir kaybı da bulunuyor.

Olsavsky, Amazon’un sermaye harcamalarının 2024 yılında da geçen yılki seviyelerde kalacağını ve özellikle yapay zeka yatırımları konusunda harcamaların artırılacağını belirtti. Şirket, yapay zeka destekli yazılım çözümleri geliştirmek için önemli miktarda kaynak ayırmaya devam ederken, bu alandaki uzun vadeli büyüme beklentilerinin yüksek olduğunu vurguluyor.

Yapay zeka yatırımları devam ediyor

Amazon, yapay zeka ve bulut teknolojilerine yönelik yatırımlarını artırarak uzun vadede rekabet avantajını korumayı hedefliyor. AWS’nin yapay zeka tabanlı hizmetlere olan talebi karşılamak için veri merkezleri ve altyapı yatırımlarını büyüttüğü biliniyor.

Ancak yatırımcılar, kısa vadede gelir artışındaki yavaşlamadan dolayı endişeli. Amazon’un 2024 yılı boyunca yapay zeka yatırımlarının şirketin büyüme ivmesini artırıp artırmayacağı yakından izlenecek.

Amazon’un finansal performansına ilişkin bu gelişmeler, küresel teknoloji hisselerindeki genel dalgalanmalarla birlikte değerlendirildiğinde, yatırımcıların geleceğe dair daha temkinli bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.